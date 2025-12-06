हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Pisces Rashifal (6 December 2025): मीन राशि भाग्य देगा पूरा साथ, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी

Aaj Ka Pisces Rashifal (6 December 2025): मीन राशि भाग्य देगा पूरा साथ, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी

Today Pisces Horoscope 6 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Dec 2025 03:37 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 6 December 2025 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिक सोच दोनों की मांग करेगा. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपको अपने नैतिक मूल्य और पारिवारिक सिद्धांतों का पालन करने पर जोर देना होगा. आज आप अपने व्यवहार और वाणी से लोगों का दिल जीत सकते हैं.

बिजनेस राशिफल:

वरियान और सर्वाअमृत योग के बनने से व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. लंबे समय से अटकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और आप किसी नई डील पर विचार कर सकते हैं.

नौकरी राशिफल:

वर्कस्पेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और अनुभव दोनों मजबूत होगा. किसी पिछले काम की वजह से अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है. जो लोग करियर को आगे बढ़ाने के लिए नई योजना बना रहे थे, उन्हें अब उसे लागू करना चाहिए. सीनियर्स से अच्छी खबर मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ और दांपत्य जीवन आज बेहद सुखद रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार में माहौल सकारात्मक रहेगा, हालांकि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

पराक्रम योग युवाओं, विद्यार्थियों, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन को सीख और प्रगति वाला बनाता है. किसी कार्यक्रम या सामाजिक आयोजन में आपकी उपस्थिति आवश्यक हो सकती है. आज आप अच्छी संगति में आएंगे, जिसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा.

हेल्थ राशिफल:

थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. बच्चों की सेहत की खास देखभाल करें. पानी अधिक पीएं और दिनचर्या संतुलित रखें.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पर्पल

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और “ऊँ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में लाभ मिलेगा?

A1: जी हां, वरियान और सर्वाअमृत योग के कारण अच्छे अवसर मिलेंगे.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन की संभावना है?

A2: आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे भविष्य में प्रमोशन के योग मजबूत होंगे.

Q3: क्या लव लाइफ में कोई कमी आएगी?

A3: नहीं, आज का दिन प्रेम और समझ से भरा रहेगा.

Q4: क्या छात्रों के लिए दिन अनुकूल है?

A4: हां, पराक्रम योग से नई सीख और प्रगति होगी.

Q5: क्या आज यात्रा करनी पड़ेगी?

A5: हां, पुराने काम को लेकर अचानक यात्रा संभव है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Dec 2025 03:37 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News
