Aaj Ka Pisces Rashifal (4 December 2025): मीन राशि चन्द्रमा 3rd हाउस में होने से भाई-बहनों से मिलेगा सहयोग!
Today Pisces Horoscope 4 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 4 December 2025 in Hindi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए सक्रियता, समझदारी और संतुलित भावनाओं से भरा रहेगा. चन्द्रमा 3rd हाउस में होने से भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता तो बढ़ेगी, लेकिन छोटी बहन की संगति या गतिविधियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में पार्टनरशिप वालों को आज विशेष सतर्क रहना होगा. पार्टनर द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करना लाभदायक रहेगा, क्योंकि उनकी राय से व्यापार में नई दिशा मिल सकती है. उनके सहयोग से आगे की रणनीति बनाना फायदे का सौदा साबित होगा.
नौकरी राशिफल:
एम्प्लॉइड पर्सन को आज अपने कार्य खुद करने होंगे. किसी सहकर्मी पर निर्भर रहना नुकसान दे सकता है. विरोधियों की चालें असफल होंगी और आप अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ आज रोमांटिक रहेगी. पार्टनर के साथ कैंडल लाइट डिनर की प्लानिंग बन सकती है. परिवार में बुजुर्गों से धन लाभ होने के योग हैं. घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
यंग जनरेशन आज मस्ती के मूड में रहेगी. दोस्तों के साथ घूमना, चैटिंग और सोशल एक्टिविटी बढ़ सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन को ज्यादा उत्साह से बचना चाहिए, वरना चोट की आशंका है. स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक रूप से आप रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन अनियमित खानपान से बचना जरूरी है. स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करते समय सावधानी रखें.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: नेवी ब्लू
उपाय: सुबह भगवान विष्णु को नीले पुष्प अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1: क्या आज मीन राशि के लिए दिन शुभ रहेगा?
A1: जी हाँ, कार्य, परिवार और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
Q2: क्या आज पार्टनरशिप में निवेश करना ठीक रहेगा?
A2: हाँ, लेकिन पार्टनर की राय और सलाह महत्वपूर्ण होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
