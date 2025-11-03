बिजनेस राशिफल:
हर्षण योग के प्रभाव से व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं. आय में वृद्धि होगी और नए क्लाइंट्स से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि, पार्टनरशिप बिजनेस में अधिक मुनाफा कमाने की चाह में कोई जोखिम न लें. अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता और स्मार्ट वर्क से सफलता मिलेगी.
जॉब एवं करियर राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन शुभ है. आपके प्रदर्शन से सीनियर्स प्रभावित होंगे, जिससे प्रोमोशन या सराहना मिलने के संकेत हैं. कुछ जातकों को जॉब प्रोफाइल में बदलाव या ट्रांसफर संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है. मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोग सतर्क रहें, क्योंकि प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. किसी दूर रह रहे सदस्य से वीडियो कॉल पर बातचीत से मन खुश रहेगा. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और प्रेमी के साथ डेट की प्लानिंग बन सकती है. विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ मनमुटाव दूर करेंगे और रिश्ते में मिठास लौटेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
यंग जनरेशन आज किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, परंतु भावनाओं पर नियंत्रण रखें. विद्यार्थी वर्ग के लिए यह दिन नई प्रेरणा लेकर आया है, करियर निर्माण के अवसर दिखाई देंगे. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को मान-सम्मान मिल सकता है.
हेल्थ राशिफल:
बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या सांस से जुड़ी तकलीफ परेशान कर सकती है. शरीर को गर्म रखें और ठंडी चीजों से परहेज करें. मेडिटेशन और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.