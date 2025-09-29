हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Meen Rashifal 29 September 2025: मीन राशि नौकरी के नए अवसर, पदोन्नति और आय में वृद्धि की संभावना है, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal 29 September 2025: मीन राशि नौकरी के नए अवसर, पदोन्नति और आय में वृद्धि की संभावना है, पढ़ें राशिफल

Today Pisces Horoscope 29 September 2025: मीन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Sep 2025 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 10वें भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी और करियर में नयापन आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी. व्यवसाय में आपकी मेहनत और समय पर लिए गए निर्णय आपको मजबूत स्थिति में खड़ा करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं. खानपान में संतुलन रखें और पानी का पर्याप्त सेवन करें.

व्यापार राशिफल: इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों को ऑनलाइन कार्यों और नेटवर्किंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा. व्यापार के लिए लिया गया उधार समय पर चुका दें, इससे आपकी साख और विश्वास बढ़ेगा. मेहनत अधिक करनी होगी लेकिन परिणाम लाभकारी रहेंगे.

लव और पारिवारिक जीवन: फैमिली में किसी का जन्मदिन या खास अवसर हो सकता है. अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बधाई और उपहार देना शुभ रहेगा. पारिवारिक माहौल हर्षोल्लासपूर्ण रहेगा.

नौकरी राशिफल: वर्किंग वुमन को उनकी कड़ी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. सौभाग्य योग के प्रभाव से प्रमोशन और सम्मान की संभावना है. आय में भी वृद्धि हो सकती है.

धन राशिफल: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. समय पर भुगतान करना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. हालांकि खर्चों पर भी नियंत्रण जरूरी है.

युवा राशिफल: युवा वर्ग को वाशि योग के प्रभाव से घर के कार्यों में योगदान देना चाहिए. यह समय उन्हें जिम्मेदारी सिखाएगा और पारिवारिक जुड़ाव मजबूत करेगा.

स्टूडेंट्स राशिफल: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी आज अनावश्यक बातों में समय व्यर्थ कर सकते हैं. अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना आवश्यक है.

शुभ अंक : 8
शुभ रंग : ब्राउन
उपाय : विष्णु भगवान को पीले पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1: क्या मीन राशि वालों को आज प्रमोशन के योग हैं?
 हाँ, सौभाग्य योग के प्रभाव से प्रमोशन और आय वृद्धि की संभावना है.

Q2: क्या विद्यार्थियों को आज सफलता मिलेगी?
 यदि वे समय बर्बाद करने से बचें और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
