Aaj Ka Pisces Rashifal (28 November 2025): मीन राशि छोटी बातों पर चिंता करने से बचें, रिश्तों में ईमानदारी दिखाएं!
Today Pisces Horoscope 28 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 28 November 2025 in Hindi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. चन्द्रमा 12वें भाव में होने से खर्चों में वृद्धि की संभावना है, इसलिए फिजूलखर्ची रोकने और बजट को संतुलित रखने की प्लानिंग अभी से करें. आर्थि क स्थितियों में कुछ उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन धैर्य और कर्मशीलता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.
बिजनेस राशिफल:
बैंकिंग, फाइनेंस या निवेश से जुड़े बिजनेसमैन को अपने टॉप कस्टमर डेटाबेस को अपडेट और फिल्टर करने की आवश्यकता है. बिजनेस में रुका हुआ पैसा आज मिलने की संभावना कम है.
नौकरी राशिफल:
रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट विभाग में काम करने वाले लोगों को आज अपने डॉक्यूमेंट्स और पेपरवर्क को पूरा रखना होगा क्योंकि अचानक ऑडिट या निरीक्षण हो सकता है. चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष कार्यस्थल पर तनाव और बढ़ते वर्कलोड का कारण बनेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है. छोटे भाई-बहनों के साथ अनबन से बचें और परिपक्वता दिखाते हुए स्थिति संभालें. पारिवारिक विवाद शांत रहकर सुलझाने में ही भलाई है. नकारात्मक सोच सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स को अपनी वर्तमान स्थिति का सही आकलन करना होगा. गलत निर्णय या भ्रम की स्थिति से बचें, और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.
हेल्थ राशिफल:
अधिक काम करने की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. सिरदर्द, थकान या ट्रेवलिंग से जुड़ी असुविधाएं हो सकती हैं. आराम और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
उपाय: शाम के समय चन्द्रमा को अर्घ्य दें और गाय को आटा खिलाएं.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में पैसा मिलने की संभावना है?
A1. नहीं, आज रुका हुआ पैसा मिलने के योग कम हैं.
Q2. क्या नौकरी में दबाव बढ़ सकता है?
A2. जी हां, निरीक्षण और वर्कलोड बढ़ने से तनाव रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
