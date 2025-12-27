हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Pisces Rashifal (27 December 2025): मीन राशि के लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है, सेहत और काम पर ध्यान दें

Aaj Ka Pisces Rashifal (27 December 2025): मीन राशि के लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है, सेहत और काम पर ध्यान दें

Today Pisces Horoscope 27 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 02:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 27 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि में होने से मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है. दिनभर मन हल्का नहीं रहेगा और भावनाओं में उतार-चढ़ाव अनुभव होंगे. ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आज कार्यस्थल और परिवार दोनों ही जगह सतर्कता और समझदारी की आवश्यकता है.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए. किसी भी कार्य में गलती से बचें और ऑफिस के सभी कार्यों में सजगता बनाए रखें. अधूरी जिम्मेदारी या जल्दबाजी से समस्या उत्पन्न हो सकती है.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारी वर्ग को अपने डाटा और महत्वपूर्ण सामग्री को सुरक्षित रखना होगा. यदि पहले से कोई लोन लिया हुआ है, तो उसे समय पर चुकाना आवश्यक है, अन्यथा ब्याज बढ़ने से परेशानी हो सकती है. व्यापार में सतर्कता और योजना के अनुसार कदम उठाना लाभकारी रहेगा.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. निवेश और खर्च सोच-समझकर करें. अनियोजित खर्च या अधूरी योजना से नुकसान हो सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

आज परिवार और पार्टनर की इच्छाओं का सम्मान करना आवश्यक है. छोटे विवाद से बचें और समझदारी से संवाद करें. परिवार के सभी सदस्यों की खुशियों का ध्यान रखना लाभकारी रहेगा.

परिवार

परिवार में सामंजस्य बनाए रखना आज विशेष महत्व रखता है. घर के बुजुर्गों और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखें. किसी भी विवाद या तनाव की स्थिति में शांति बनाए रखें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें. विशेषकर बिजली या तकनीकी कार्य करते समय पूरी सावधानी बरतें. चोट या हादसे से बचने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें. मानसिक थकान से बचें और आराम करें.

शिक्षा

छात्रों को अपने करियर और अध्ययन में ढील नहीं बरतनी चाहिए. लापरवाही भविष्य में भारी पड़ सकती है. योजना बनाकर और मेहनत के साथ पढ़ाई करें.

युवा और छात्र

न्यू जनरेशन को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य और मेहनत से आप इन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे. अपने गुरु या मेंटर के मार्गदर्शन से लाभ होगा.

भाग्य

भाग्य आज मध्यम रहेगा. मेहनत और समझदारी से किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज किसी जरूरतमंद की मदद करें और घर में भगवान विष्णु या हनुमान की पूजा करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे?
हाँ, नेटवर्किंग और संपर्कों से लाभ के संकेत हैं.

Q2. बेरोजगार लोगों के लिए दिन कैसा है?
कॉन्टेक्ट्स एक्टिव रखने से जल्दी अवसर मिल सकते हैं.

Q3. व्यापार में डंप माल निकालना सही रहेगा?
हाँ, ऑफर के साथ निकालना आगे चलकर लाभदायक होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 27 Dec 2025 02:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
और पढ़ें
