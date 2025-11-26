हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Pisces Rashifal (26 November 2025): मीन राशि 11वें भाव में चंद्रमा, बड़े भाई-बहन की तरफ से खुशखबरी मिलने के संकेत!

Aaj Ka Pisces Rashifal (26 November 2025): मीन राशि 11वें भाव में चंद्रमा, बड़े भाई-बहन की तरफ से खुशखबरी मिलने के संकेत!

Today Pisces Horoscope 26 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 26 Nov 2025 10:21 AM (IST)
Aaj Ka Meen Rashifal 26 November 2025 in Hindi: चंद्रमा के 11th हाउस में होने से मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कई सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. बड़े भाई-बहन की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

बिजनेस राशिफल:

बिज़नेस से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आय में कमी और खर्चों में वृद्धि के संकेत हैं. इसलिए किसी भी नए निवेश या बड़े वित्तीय निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आप पूरी एकाग्रता के साथ काम करेंगे और किए गए कार्यों के परिणाम संतोषजनक प्राप्त होंगे. करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के संकेत मजबूत हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा. पार्टनर के सहयोग से आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और आप परिस्थितियों को बेहतर दृष्टि से देख पाएंगे. पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय निकालना संबंधों को मजबूत करेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और आर्टिस्ट्स के लिए दिन उपलब्धियों वाला है. उनकी मेहनत और अनुशासन उन्हें सफलता दिलाएगा. खेल से जुड़े जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उन्हें पसंदीदा उपहार मिलने की संभावना है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. खासकर शुगर पेशेंट्स को आज खान-पान में सावधानी रखनी चाहिए और शुगर लेवल की नियमित जांच करें.

शुभ रंग: ब्राउन

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

उपाय: भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को दाल दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा?

A1. नहीं, आज खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फाइनेंस मैनेजमेंट जरूरी है.

Q2. क्या नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिलेगी?

A2. हां, किए गए कार्यों के परिणाम सकारात्मक मिलेंगे.

Q3. क्या पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा?

A3. हां, परिवार में खुशहाली और सामंजस्य बना रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Nov 2025 10:21 AM (IST)
