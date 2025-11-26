Aaj Ka Pisces Rashifal (26 November 2025): मीन राशि 11वें भाव में चंद्रमा, बड़े भाई-बहन की तरफ से खुशखबरी मिलने के संकेत!
Today Pisces Horoscope 26 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 26 November 2025 in Hindi: चंद्रमा के 11th हाउस में होने से मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कई सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. बड़े भाई-बहन की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
बिज़नेस से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आय में कमी और खर्चों में वृद्धि के संकेत हैं. इसलिए किसी भी नए निवेश या बड़े वित्तीय निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आप पूरी एकाग्रता के साथ काम करेंगे और किए गए कार्यों के परिणाम संतोषजनक प्राप्त होंगे. करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के संकेत मजबूत हैं.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा. पार्टनर के सहयोग से आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और आप परिस्थितियों को बेहतर दृष्टि से देख पाएंगे. पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय निकालना संबंधों को मजबूत करेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और आर्टिस्ट्स के लिए दिन उपलब्धियों वाला है. उनकी मेहनत और अनुशासन उन्हें सफलता दिलाएगा. खेल से जुड़े जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उन्हें पसंदीदा उपहार मिलने की संभावना है.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. खासकर शुगर पेशेंट्स को आज खान-पान में सावधानी रखनी चाहिए और शुगर लेवल की नियमित जांच करें.
शुभ रंग: ब्राउन
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 3
उपाय: भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को दाल दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज मीन राशि का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा?
A1. नहीं, आज खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फाइनेंस मैनेजमेंट जरूरी है.
Q2. क्या नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिलेगी?
A2. हां, किए गए कार्यों के परिणाम सकारात्मक मिलेंगे.
Q3. क्या पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा?
A3. हां, परिवार में खुशहाली और सामंजस्य बना रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL