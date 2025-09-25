Pisces Horoscope 25 September 2025: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा! जानें लकी अंक और उपाय
Today Pisces Horoscope 25 September 2025: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 25 September 2025: आज का दिन सावधानी से बिताने की आवश्यकता है. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने से घर-परिवार के जटिल मामलों में समस्या आ सकती है. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन दोनों में कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं.
परिवार राशिफल: घरेलू मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं. दाम्पत्य जीवन में प्यार रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जिन्हें जीवनसाथी आपसे छुपा सकते हैं. इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है.
लव राशिफल: प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करना आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकता है. साथी के साथ संवाद बनाए रखना ही समाधान होगा.
व्यापार राशिफल: बिजनेस में स्टाफ और सहयोगियों का सहयोग न मिलने से प्रॉडक्शन में गिरावट आ सकती है. आलस्य और लापरवाही से बचें.
नौकरी राशिफल: कार्यक्षेत्र में किसी कर्मचारी के अचानक चले जाने से कामकाज प्रभावित हो सकता है. वर्किंग वुमन को भी ऑफिस में कार्यभार बढ़ने से परेशानी होगी.
युवा और करियर राशिफल: युवाओं के लिए ग्रह स्थिति प्रतिकूल है. उन्हें संयम से काम लेने की आवश्यकता है.
धन राशिफल: अचानक खर्च और बाधाओं की वजह से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. योजनाओं में धैर्य रखना जरूरी है.
हेल्थ राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. खानपान और रूटीन को संतुलित रखें.
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 3
शुभ रंग: आसमानी (Sky Blue)
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, सहयोगियों की कमी और प्रतिकूल ग्रह स्थिति के कारण निवेश से बचें.
Q2. प्रेम जीवन में समस्याओं से कैसे बचा जाए?
किसी तीसरे की बातों पर ध्यान न दें और साथी से सीधे संवाद करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
