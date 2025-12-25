Aaj Ka Pisces Rashifal (25 December 2025): मीन राशि खर्च और करियर में रुकावट, पढ़ाई और धन को लेकर सतर्कता जरूरी
Today Pisces Horoscope 25 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 25 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा आपके 12वें भाव में होने से खर्चों में बढ़ोतरी और मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है. दिन को संतुलन और समझदारी के साथ बिताना जरूरी होगा. आज भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला न लें.
करियर और नौकरी
चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष से कार्यस्थल पर भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा, इसलिए बने-बनाए मौके हाथ से निकल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों की बातों से विचलित नहीं होना चाहिए. आलोचना को सकारात्मक रूप में लें और अपने काम से जवाब दें.
बिजनेस राशिफल
व्यापार में कुछ रुकावटें और समस्याएं सामने आ सकती हैं. इस समय कोई भी बड़ा निवेश या जोखिम भरा फैसला टालना ही बेहतर रहेगा. केवल लाभ की उम्मीद न रखें, बल्कि लाभ-हानि दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहें.
धन राशिफल
अनावश्यक खर्च लगातार बने रहेंगे, जिससे बजट बिगड़ सकता है. आज से ही खर्चों पर कंट्रोल और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है.
स्टूडेंट और युवा वर्ग
मौज-मस्ती के कारण प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कमजोर हो सकती है. यदि अभी लापरवाही की तो रिजल्ट और आने वाला साल दोनों प्रभावित हो सकते हैं. न्यू जनरेशन को नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और जरूरत पड़े तो सख्ती से जवाब देना होगा.
स्वास्थ्य राशिफल
आज ज्यादा नींद आने की प्रवृत्ति रह सकती है. जरूरत से ज्यादा सोना थकान कम करेगा, लेकिन दिनचर्या बिगाड़ सकता है. संतुलित नींद और एक्टिव रूटीन रखें.
लव और फैमिली
मन कुछ अंतर्मुखी रहेगा. अपनों से खुलकर बात करें, इससे मानसिक दबाव कम होगा.
- लकी कलर: नेवी ब्लू
- लकी नंबर: 8
- अनलकी नंबर: 3
- आज का उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.
