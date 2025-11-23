Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Meen Rashifal 23 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा का 10वें भाव में गोचर आपको अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए जीवन में प्रगति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है. आज जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का दिन है. आत्मविश्वास और अनुशासित दृष्टिकोण से काम करेंगे तो दिन आपके फेवर में रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक थकान और तनाव से किनारा करने की जरूरत है. ज्यादा सोचने की आदत एनर्जी को कम कर सकती है. पानी ज्यादा पिएं और सुबह हल्की एक्सरसाइज करें. पेट और पाचन से जुड़ी छोटी परेशानियाँ संभव हैं, लेकिन दिनचर्या सही रखने से स्थिति संतुलित रहेगी.

बिजनेस / व्यापार राशिफल

बिजनेस में की गई मेहनत का पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा. मार्केट में आपकी ग्रोथ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी. नए काम को आगे बढ़ाने के लिए आज अच्छा समय है. बड़े फैसलों में परिवार के अनुभवी लोगों की राय लाभदायक रहेगी.

नौकरी / जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर टीम वर्क शानदार रहेगा. अपने टैलेंट और नेतृत्व क्षमता से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी. सीनियर्स से प्रशंसा मिलेगी. नजरिए में बदलाव लाएँ — चीजों को केवल एक दिशा से देखने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाएँ, इससे निर्णय बेहतर होंगे.

लव और फैमिली लाइफ

फैमिली में किसी चुनौतीपूर्ण कार्य का हिस्सा बनना होगा, और आप उसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. पार्टनर आज घर के रचनात्मक कार्यों में चमकेंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा. रिलेशनशिप में सहयोग और सम्मान बढ़ेगा. संडे का दिन साथ बिताने के लिए अनुकूल है.

युवा और छात्र

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अभी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है. लक्ष्य आपकी पहुँच में है लेकिन केवल निरंतर परिश्रम आपको सफलता दिलाएगा. युवा अपनी ऊर्जा और उत्साह से बाधाओं को पीछे छोड़ेंगे.

धन राशिफल

आय स्थिर रहेगी और भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छा आर्थिक आधार मिलेगा. अनावश्यक खर्च कम करें और अमल से पहले प्लानिंग मजबूत रखें.

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

उपाय: सुबह गाय को हरा चारा खिलाएं, कार्य सफलता और घर में शांति प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज नए बिजनेस की शुरुआत करना शुभ है?

हाँ, यदि पहले से प्लानिंग की गई है और परिवार की सलाह शामिल हो तो परिणाम सकारात्मक मिलेंगे.

Q2. क्या जॉब में पदोन्नति का योग है?

आज प्रोजेक्ट सफलता से प्रमोशन का रास्ता मजबूत होगा, लेकिन इसके संकेत कुछ समय बाद मिलेंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.