Aaj Ka Meen Rashifal (22 November 2025): मीन राशि आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी, आलस्य के कारण वर्कलोड ज्यादा लेकिन काम समय पर पूरे होंगे

Today Pisces Horoscope 22 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Nov 2025 03:33 AM (IST)
Aaj Ka Meen Rashifal 22 November 2025 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज चन्द्रमा 9th हाउस में होने से आध्यात्मिक चेतना जगेगी.आप नए संपर्कों पर तुरंत भरोसा न करें क्योंकि इससे कार्य में रुकावटें आ सकती हैं. किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आज धैर्य और संयम से काम लेना ही आपके लिए शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
थकान, सिरदर्द या नींद की कमी जैसी समस्या महसूस हो सकती है. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें और अधिक तनाव से बचें. ध्यान और हल्का व्यायाम मानसिक शांति देगा.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में लेटलतीफी और आलस्य के कारण कुछ नुकसान संभव है. ग्रहण दोष के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे तनाव रहेगा. पार्टनरशिप में किसी तरह का विवाद न बढ़ाएं. योजनाओं को गोपनीय रखें और अनावश्यक रूप से दूसरों को अपने काम की जानकारी न दें.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में छोटी सी गलती या लापरवाही से परेशानी बढ़ सकती है. प्रमोशन या करियर ग्रोथ में रुकावट आने के योग हैं. किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहें और वरिष्ठों से व्यवहार में संयम रखें.

लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, लेकिन संवाद से स्थिति सुधारी जा सकती है. जीवनसाथी के साथ गलतफहमियों से बचें. लव रिलेशन में धैर्य बनाए रखें.

धन राशिफल:
खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. इस समय किसी भी निवेश या उधार देने से बचें. फिजूलखर्ची आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है.

युवा और छात्र:
यंग जनरेशन को गलत संगत और प्रेम संबंधों से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि यह उनके भविष्य पर असर डाल सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए.

शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 7
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को भोजन कराएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Nov 2025 03:33 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
