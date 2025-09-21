Pisces Horoscope 21 September 2025: मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी! व्यापार में उन्नति होगी और प्रेम जीवन में सुधार होगा
Today Pisces Horoscope 21 September 2025: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 21 September 2025: मीन राशि चन्द्रमा के षष्ठ भाव में गोचर से आज कुछ शारीरिक तनाव रह सकता है. फिर भी, बुधादित्य, शुभ, सर्वार्थसिद्धि, वाशि और सुनफा योग का साथ मिलने से दिन सकारात्मक रहेगा. व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. घर और बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी, बशर्ते आप आलस्य से बचें.
बिजनेस राशिफल: व्यवसाय में बड़े और लाभकारी ऑर्डर मिलने की संभावना है. व्यावसायिक मीटिंग्स सफल होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी राजनीतिक अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकती है. निवेश और विस्तार संबंधी योजनाओं के लिए भी दिन लाभकारी है.
जॉब राशिफल: वर्कस्पेस पर काम का भार आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ और प्लानिंग से आप समाधान खोज लेंगे. वर्किंग वुमन संडे पर भी अपने टारगेट को पूरा करने में सफल होंगी. ऑफिस में मेहनत को पहचान मिलेगी और आपकी पोजिशन मजबूत होगी.
लव और पारिवारिक राशिफल: घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. जीवनसाथी और परिवार से सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और संडे को पार्टनर के साथ बाहर जाने का अवसर बन सकता है. रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.
युवा और छात्र राशिफल: युवा वर्ग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित रहेंगे. स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुरूप अच्छे नतीजे मिलेंगे. आज अपनी संगति को लेकर सतर्क रहें और समय का सही उपयोग करें.
हेल्थ राशिफल: थोड़ा शारीरिक तनाव रह सकता है, इसलिए योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति मिलेगी.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
अशुभ अंक: 1
आज का उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
FAQs:
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस विस्तार के लिए दिन शुभ है?
उत्तर: हाँ, आज मिले ऑर्डर और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह बिजनेस ग्रोथ में सहायक होगी.
प्रश्न 2: क्या स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है?
उत्तर: हाँ, तनाव कम करने के लिए योग और प्राणायाम जरूर करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
