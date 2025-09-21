हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलPisces Horoscope 21 September 2025: मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी! व्यापार में उन्नति होगी और प्रेम जीवन में सुधार होगा

Pisces Horoscope 21 September 2025: मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी! व्यापार में उन्नति होगी और प्रेम जीवन में सुधार होगा

Today Pisces Horoscope 21 September 2025: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Sep 2025 04:01 AM (IST)

Aaj Ka Meen Rashifal 21 September 2025: मीन राशि चन्द्रमा के षष्ठ भाव में गोचर से आज कुछ शारीरिक तनाव रह सकता है. फिर भी, बुधादित्य, शुभ, सर्वार्थसिद्धि, वाशि और सुनफा योग का साथ मिलने से दिन सकारात्मक रहेगा. व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. घर और बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी, बशर्ते आप आलस्य से बचें.

बिजनेस राशिफल: व्यवसाय में बड़े और लाभकारी ऑर्डर मिलने की संभावना है. व्यावसायिक मीटिंग्स सफल होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी राजनीतिक अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकती है. निवेश और विस्तार संबंधी योजनाओं के लिए भी दिन लाभकारी है.

जॉब राशिफल: वर्कस्पेस पर काम का भार आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ और प्लानिंग से आप समाधान खोज लेंगे. वर्किंग वुमन संडे पर भी अपने टारगेट को पूरा करने में सफल होंगी. ऑफिस में मेहनत को पहचान मिलेगी और आपकी पोजिशन मजबूत होगी.

लव और पारिवारिक राशिफल: घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. जीवनसाथी और परिवार से सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और संडे को पार्टनर के साथ बाहर जाने का अवसर बन सकता है. रिश्तों में निकटता बढ़ेगी.

युवा और छात्र राशिफल: युवा वर्ग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित रहेंगे. स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुरूप अच्छे नतीजे मिलेंगे. आज अपनी संगति को लेकर सतर्क रहें और समय का सही उपयोग करें.

हेल्थ राशिफल: थोड़ा शारीरिक तनाव रह सकता है, इसलिए योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति मिलेगी.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
अशुभ अंक: 1
आज का उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs:
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस विस्तार के लिए दिन शुभ है?
उत्तर: हाँ, आज मिले ऑर्डर और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह बिजनेस ग्रोथ में सहायक होगी.

प्रश्न 2: क्या स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है?
उत्तर: हाँ, तनाव कम करने के लिए योग और प्राणायाम जरूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Sep 2025 04:01 AM (IST)
Tags :
Meen Rashifal Horoscope Today Pisces Horoscope Today  Horoscope Today
और पढ़ें
Embed widget