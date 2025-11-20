हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Meen Rashifal (20 November 2025): मीन राशि सामाजिक पहचान में वृद्धि, रिश्तों में प्यार और घर में सकारात्मक माहौल

Aaj Ka Meen Rashifal (20 November 2025): मीन राशि सामाजिक पहचान में वृद्धि, रिश्तों में प्यार और घर में सकारात्मक माहौल

Today Pisces Horoscope 20 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 04:04 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 9वें भाव में गोचर से सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे. भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य सरलता से पूरे होंगे. मन में नई उम्मीदें जागेंगी लेकिन निर्णय लेने में दुविधा की स्थिति परेशान कर सकती है. मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में अचानक कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है. डाइट चार्ट में थोड़ा बदलाव करें, अधिक तला-भुना और मीठा कम करें. पानी अधिक पिएं और पर्याप्त नींद लें. कोई पुरानी दिक्कत बढ़े तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

बिजनेस और जॉब

पार्टनरशिप बिजनेस में एमओयू साइन करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है. दस्तावेजों को पूरा पढ़े बिना किसी बात पर सहमति न दें. बिजनेस में किसी करीबी पर ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में बैकबिटिंग से दूरी बनाकर रखनी होगी. यदि किसी सहकर्मी का काम आपको करना पड़े तो सकारात्मक भाव के साथ करें, इससे आपकी इमेज मजबूत होगी और सीनियर्स प्रभावित होंगे.

लव और परिवार

लव लाइफ में आज का दिन रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ प्यार भरी बातचीत से मन खुश होगा. परिवार में किसी विवाह योग्य सदस्य के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. घर की महिलाओं का सम्मान करें, उनके कार्य में मदद करें तो घर में सौहार्द का माहौल मजबूत होगा.

युवा और छात्र

मन में भ्रम और कन्फ्यूजन युवा वर्ग को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशान कर सकता है. स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट पूरे होने से शिक्षकों की सराहना मिलेगी. अब लगातार स्टडी पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी.

धन राशिफल

जमीन-जायदाद से संबंधित निर्णय जल्दबाजी में न लें, विशेषज्ञ की सलाह लें वरना आर्थिक नुकसान संभव है. निवेश सोच-समझकर करें.

  • भाग्यशाली रंग — नेवी ब्लू
  • लकी नंबर — 9
  • अनलक्की नंबर — 6
  • उपाय: आज पीले या सफेद चावल मंदिर में दान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. भाग्य मजबूत होगा और बाधाएं कम होंगी.

FAQs

Q1: क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा निर्णय लेना सही है?
हाँ, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ना और सलाह लेना जरूरी है.

Q2: क्या प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय है?
फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह आवश्यक है, तभी लाभ मिलेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 04:04 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal
और पढ़ें
पर्सनल कार्नर

