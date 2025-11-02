Aaj Ka Meen Rashifal (2 November 2025): मीन राशि के आत्मविश्वास में वृद्धि, बिजनेस में अचानक प्रगति के योग
Today Pisces Horoscope 2 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 2 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से मानसिक सशक्तता और आत्मबल में वृद्धि होगी. आनंदादि योग बनने से व्यापार और करियर में अप्रत्याशित प्रगति के संकेत हैं. आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी, जिससे मन में संतोष रहेगा.
हेल्थ राशिफल:
सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. योग, ध्यान और सुबह की सैर से मन शांत रहेगा. हालांकि, देर रात तक जागने और मोबाइल स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से बचें, वरना आंखों में थकान महसूस हो सकती है.
बिजनेस राशिफल:
आनंदादि योग के प्रभाव से आपके प्रॉडक्ट की डिमांड मार्केट में अचानक बढ़ सकती है, जिससे बिजनेस की ग्रोथ होगी. विदेश से जुड़े कार्य या इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से लाभ के योग हैं. शुक्र के तुला राशि में परिवर्तन से विदेशी बिजनेस प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी और साझेदारी मजबूत होगी.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आप मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
लव और पारिवारिक राशिफल:
शुक्र के तुला राशि में गोचर से वैवाहिक जीवन में हल्की अनबन संभव है, परंतु बातचीत से सब सुलझ जाएगा. जीवनसाथी या पार्टनर को समय देना जरूरी है. संतान से सुख और गर्व की अनुभूति होगी. अविवाहित लोगों को कोई नया रिश्ता मिल सकता है.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पहले किए गए निवेश से लाभ मिलेगा. विदेश से धन लाभ के संकेत हैं. हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचें और बड़े निवेश से पहले अच्छी सलाह लें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन और विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरा ध्यान देंगे. यंग जनरेशन किसी रोमांटिक आकर्षण में फंस सकते हैं, लेकिन अध्ययन या करियर पर ध्यान बनाए रखें.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
