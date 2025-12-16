हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Pisces Rashifal (16 December 2025): मीन राशि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण!

Aaj Ka Pisces Rashifal (16 December 2025): मीन राशि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण!

Today Pisces Horoscope 16 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 16 Dec 2025 07:47 AM (IST)


Aaj Ka Meen Rashifal 16 December 2025 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा के 8वें भाव में होने के कारण अचानक अनचाही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से गलतियाँ होने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें. मेहनत और धैर्य से आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय में घाटे की भरपाई के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. सोना, चांदी या अन्य धातुओं के कारोबार से लाभ की संभावना है. मार्केट में प्रतिस्पर्धा के बावजूद सही योजना और रणनीति से फायदा उठाया जा सकता है.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड पर्सन को भाग्य का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के साथ विभागीय अधिकारी आपकी सराहना करेंगे. फिर भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

लव और फैमिली राशिफल:

लव और पार्टनर के साथ संबंधों में क्रोध और अधीरता से बचें. परिवार में किसी रिश्तेदार की नाराजगी चिंता बढ़ा सकती है. संयम और समझदारी से व्यवहार रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता लाने में कठिनाई आ सकती है. मनोरंजन के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे ध्यान भटक सकता है.

हेल्थ राशिफल:

जंक फूड से दूरी बनाएं. पाचन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

अनलकी नंबर: 9

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: हनुमान जी को चना और गुड़ का भोग लगाएं और गंगाजल से स्नान करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

A1: जी हां, विशेषकर सोना, चांदी या धातुओं के कारोबार में लाभ की संभावना है.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन या तारीफ मिलेगी?

A2: जी हां, विभागीय अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे.

Q3: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी जरूरी है?

A3: पाचन और जंक फूड से दूरी बनाएं. थकान से बचें.

Q4: क्या लव लाइफ में किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा?

A4: क्रोध और अधीरता से बचें, साथी के साथ संयम बनाए रखें.

Q5: क्या यात्रा के लिए समय अनुकूल है?

A5: सामाजिक या राजनीतिक कार्य के लिए ट्रैवलिंग की योजना फिलहाल टालने की संभावना है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Dec 2025 07:47 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
