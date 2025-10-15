व्यापार राशिफल:
व्यापार में लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करने का यह सही समय है. थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे. व्यवसायिक कार्य योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी. व्यापारियों को संयम और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा. कार्यभार अधिक होने से थकान रहेगी. हालांकि प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे. लालच और अवैध मार्ग से बचें. बोनस या अतिरिक्त लाभ को सही जगह निवेश करने की योजना बना सकते हैं.
परिवार और लव राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताने का आनंद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक संबंध और गहरा होगा. युवा वर्ग प्रेम संबंधों में लिप्त हो सकते हैं, इसलिए विवेक से निर्णय लें.
धन राशिफल:
आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. निवेश और खर्च पर संयम बनाए रखें. सही योजना से धन लाभ स्थायी रहेगा.
युवा एवं छात्र राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन, कलाकार और छात्र अपने क्षेत्र में सीखने और सुधारने की स्थिति में रहेंगे. वरिष्ठ और जूनियर से मार्गदर्शन मिलेगा. मेहनत और अनुशासन से सफलता सुनिश्चित होगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
बदन दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना है. हल्का व्यायाम और आराम पर ध्यान दें. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान लाभकारी रहेगा.
शुभ रंग: पर्पल
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 3
उपाय: मीन राशि के जातक गुरुवार को हनुमानजी को नारियल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज निवेश से लाभ होगा?
A1. हाँ, आकस्मिक धन लाभ और सही निवेश से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
Q2. क्या नौकरी में प्रमोशन के अवसर हैं?
A2. हाँ, नौकरीपेशा जातकों के लिए प्रमोशन के संकेत हैं, लेकिन मेहनत और संयम आवश्यक है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.