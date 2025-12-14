हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Pisces Rashifal (14 December 2025): चंद्रमा 7वें भाव में, मीन राशि के बिजनेस में नए प्रोडक्ट से मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Pisces Rashifal (14 December 2025): चंद्रमा 7वें भाव में, मीन राशि के बिजनेस में नए प्रोडक्ट से मिलेगा बड़ा लाभ

Today Pisces Horoscope 14 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 14 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Aaj Ka Meen Rashifal 14 December 2025 in Hindi: आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए व्यापारिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से बिजनेस में नए प्रोडक्ट या आइडिया से लाभ मिलने की संभावना है.

एमएनसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे वर्कलोड बढ़ेगा और कार्यस्थल पर निर्णय लेने में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

बिज़नेस 

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा. निवेश के प्रयास बढ़ेंगे और आर्थिक रूप से स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश सफल हो सकती है. स्टॉक या मार्केटिंग व्यवसाय में ध्यान देने की जरूरत है; यदि पर्याप्त सतर्कता नहीं रखी गई तो ग्राहक संख्या अधिक होने पर परेशानी हो सकती है. पॉलिटिशियन को भी जनता से पूर्ण समर्थन मिलने के योग हैं.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. कार्यभार बढ़ने से दबाव महसूस हो सकता है. वहीं, सही समय पर निर्णय लेने और अनुभव का उपयोग करने से आप अपनी जिम्मेदारियों में सफलता हासिल करेंगे.

लव और फैमिली 

पारिवारिक वातावरण प्रेमपूर्ण और सकारात्मक रहेगा. परिवार के साथ विचारों का आदान-प्रदान लाभकारी रहेगा. लव पार्टनर के साथ डिनर या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग और विद्यार्थी अपने प्रयासों से दूसरों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. मार्केटिंग और व्यवसाय से जुड़े युवा फील्ड विशेषज्ञता हासिल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

हेल्थ 

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान से बचें. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और योग आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली कलर: पिंक

भाग्यशाली नंबर: 4

उपाय: सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं और घर में सुगंधित दीपक जलाएं.

FAQs

Q1: क्या बिजनेस में नया निवेश लाभकारी रहेगा?
A1: हां, सोच-समझकर निवेश करें, जल्दबाजी से बचें.

Q2: क्या नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने से दबाव रहेगा?
A2: हां, लेकिन सही प्रबंधन से आप सफलता हासिल करेंगे.

Q3: क्या लव लाइफ में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा?
A3: हां, पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

Q4: क्या युवा वर्ग सफलता प्राप्त कर पाएगा?
A4: हां, विशेषज्ञता और प्रयास से सफलता संभव है.

Q5: क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता आवश्यक है?
A5: हां, मानसिक तनाव और थकान से बचें, पर्याप्त आराम करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
14 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
