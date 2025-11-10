हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 10 November 2025: मीन राशि में पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, निवेश में रखें समझदारी

Meen Rashifal 10 November 2025: मीन राशि में पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, निवेश में रखें समझदारी

Today Pisces Horoscope 10 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ी सावधानी के साथ बिताने की जरूरत है. चन्द्रमा चतुर्थ भाव में हैं, जिससे पारिवारिक माहौल में कुछ तनाव और मानसिक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है. किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए घर-परिवार का ध्यान रखें. कार्यों में विलंब और मन में असमंजस की भावना रहेगी, परंतु संयम रखेंगे तो हालात आपके पक्ष में लौट आएंगे.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. जंक फूड और तैलीय भोजन से दूर रहें. सुबह हल्का योग, ध्यान और प्राणायाम करने से शारीरिक व मानसिक शांति मिलेगी. घर की किसी महिला की सेहत बिगड़ने की संभावना है, उनकी देखभाल करें.

बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में आज मनमुटाव या तालमेल की कमी के कारण नुकसान हो सकता है. किसी भी बड़े निवेश से बचें. क्रेडिट पर माल लेना फिलहाल टाल दें, अन्यथा भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. दिन व्यापार विस्तार या नए सौदों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मौजूदा स्थिति को संभालने पर ध्यान दें.

फैमिली और लव लाइफ:
पारिवारिक वातावरण में मतभेद हो सकते हैं. माता-पिता किसी बात पर नाराज हो सकते हैं. घरेलू समस्या को सुलझाने के लिए लाइफ पार्टनर से खुलकर चर्चा करें, मिलकर कोई व्यावहारिक समाधान निकालें. लव लाइफ में फैमिली की सहमति के बिना कोई बड़ा निर्णय न लें, वरना स्थिति बिगड़ सकती है.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से सावधानी बरतें. आज का दिन निवेश या उधारी के लिए अनुकूल नहीं है. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. किसी पुराने बकाए की वसूली की संभावना कम है.

युवा और स्टूडेंट राशिफल:
यंग जनरेशन को भावुकता में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए. किसी रिश्ते या करियर विकल्प को लेकर व्यावहारिक सोच अपनाएं. छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए सुबह का समय शुभ रहेगा — योग और मेडिटेशन से एकाग्रता और प्रदर्शन दोनों बेहतर होंगे.

नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस की जिम्मेदारियां घर बैठे निभानी पड़ सकती हैं. आलस्य और देरी आपके काम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं. ध्यान केंद्रित रखकर कार्य करें और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें.

भाग्यशाली अंक: 3
लकी रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
