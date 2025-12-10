हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Pisces Rashifal (10 December 2025): मीन राशि आज रिश्तों में मधुरता और नई दोस्ती की शुरुआत संभव है!

Aaj Ka Pisces Rashifal (10 December 2025): मीन राशि आज रिश्तों में मधुरता और नई दोस्ती की शुरुआत संभव है!

Today Pisces Horoscope 10 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 10 Dec 2025 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 10 December 2025 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है. दिन की शुरुआत कुछ उलझनों से हो सकती है, पर शाम तक आपके पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे और मानसिक शांति वापस मिलेगी. कार्यक्षेत्र में थोड़ी भागदौड़ संभव है, लेकिन परिणाम अनुकूल मिलेंगे.

बिजनेस राशिफल:

व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन संतोषजनक रहेगा. नए अवसर मिल सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी होंगे. साझेदारी में काम करने वाले जातक सावधानी बरतें और अपने पार्टनर पर कड़ी नजर रखें. छोटे निर्णय भी सोच-समझकर लें.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों का दिन ठीक रहेगा. काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन शाम तक अधिकांश कार्य निपट जाएंगे. सीनियर के निर्देशों का पालन करने से कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में होगी.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा. आपके व्यवहार से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. रिश्तों में मधुरता आएगी. प्रेम जीवन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं के लिए आज का दिन प्लानिंग और क्रिएटिव कामों के लिए अच्छा है. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है, वरना ध्यान भटक सकता है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही आपको थका सकती है. तला-भुना या मसालेदार भोजन से परहेज करें. शाम तक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर आराम और पर्याप्त जल का सेवन करें.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1: क्या आज आर्थिक लाभ होगा?

A1: जी हां, व्यापार में छोटे लाभ के योग बन रहे हैं.

Q2: क्या नौकरी में काम का दबाव रहेगा?

A2: हां, लेकिन शाम तक कार्य पूरे हो जाएंगे.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई समस्या होगी?

A3: नहीं, बस डाइट में सावधानी रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 10 Dec 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
Advertisement

वीडियोज

चुनाव सुधार पर वार-पलटवार, कोहराम का 'कच्चा चिट्ठा' IndiGo ने क्यों दिया गच्चा?
Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mughal Emperor: मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
मुगलकाल की सबसे अमीर शहजादी, पॉकेट मनी में मिलते हजारों करोड़, जानें कौन?
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
नौकरी
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget