हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 9 November 2025: मकर राशि को आज करियर में प्रगति, पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं

Makar Rashifal 9 November 2025: मकर राशि को आज करियर में प्रगति, पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं

Today Capricorn Horoscope 9 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Makar Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और संघर्ष से भरा रहेगा. चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. दिन के उत्तरार्ध में कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न होगा. 

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम रहेगा. पेट से संबंधित तकलीफ या थकान महसूस हो सकती है. खानपान में नियमितता बनाए रखें और नींद पूरी करें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत का भी ध्यान रखें. शाम को हल्की वॉक या योग करने से लाभ होगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में भागीदार से अच्छी खबर मिल सकती है. साझेदारी में चल रहे पुराने तनाव खत्म होंगे और लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी. आप नए क्लाइंट्स से डील करने में सफल रहेंगे. आज के दिन आने वाले हफ्ते के लिए मजबूत रणनीति बनाएं, इससे आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन व्यस्त रहेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग या सेल्स क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने समय का प्रबंधन करना होगा. उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और आपके प्रदर्शन की सराहना भी हो सकती है. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी के साथ रिश्ता सामान्य रहेगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है. किसी पुराने प्रेमी का संपर्क फिर से स्थापित हो सकता है. पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, और छोटे भाई-बहनों या बच्चों का अच्छा व्यवहार आपको गर्व महसूस कराएगा.

युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग को अब अपने भविष्य की दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए. खेलकूद से जुड़े छात्र आज ऊर्जावान और उत्साही रहेंगे. आपकी लगन और आत्मविश्वास आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे.

धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन ठीक-ठाक रहेगा. खर्च और आय में संतुलन बनाए रखें. किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. नए सौदों में जल्दबाजी न करें.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट
उपाय: आज के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध और अक्षत अर्पित करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप 11 बार करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget