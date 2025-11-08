हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Rashifal 8 November 2025: मकर राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी, करियर में सुधार होगा

Makar Rashifal 8 November 2025: मकर राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी, करियर में सुधार होगा

Today Capricorn Horoscope 8 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Makar Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन व्यवसायिक और पारिवारिक मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा 6वें भाव में होने से शारीरिक तनाव या थकान का अनुभव हो सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस के विस्तार के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल नहीं है, लेकिन आप भविष्य की योजना बनाने और कच्चा रोडमैप तैयार करने में सफल रहेंगे. व्यवसाय में बाधाएं धीरे-धीरे कम होने लगेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक रहेगा. शारीरिक तनाव की संभावना के कारण हल्का व्यायाम और संतुलित आहार फायदेमंद रहेगा. युवा वर्ग बेहतर सेहत के लिए योग और प्राणायाम कर सकते हैं.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
व्यापारिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. व्यापार के लिए ली गई प्रॉपर्टी के कागजात आपके हाथ आ सकते हैं, जिससे व्यवसाय के भविष्य पर विचार करना आसान होगा. मार्केटिंग और सेल्स में अच्छे रिस्पॉन्स की संभावना बनी हुई है.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर एंप्लॉइड पर्सन का आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप ऑफिस की गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे और कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.

लव और पारिवारिक जीवन:
छोटे भाई या परिवार के सदस्य आपकी खुशी का कारण बनेंगे. पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन दंपतियों के बीच थोड़े तनाव की संभावना है. लवर के साथ लंबे समय के बाद बातचीत होगी.

युवा एवं छात्र:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन कुछ कठिनाइयों वाला हो सकता है. ध्यान और संयम से कार्य करें.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बड़े निवेश और खर्च में सोच-समझकर कदम उठाएं.

लकी नंबर – 6
अनलकी नंबर – 8
लकी रंग – ब्राउन

उपाय: व्यवसाय और नौकरी में सफलता के लिए संयम बनाए रखें. स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और योग या प्राणायाम के जरिए मानसिक और शारीरिक शक्ति बनाए रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मकर राशि वालों को व्यवसाय में कैसे परिणाम मिलेंगे?

आज मकर राशि वालों को व्यवसाय में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस का विस्तार फिलहाल अनुकूल नहीं है, लेकिन भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती हैं. धीरे-धीरे व्यवसाय की बाधाएं कम होंगी.

आज मकर राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आज मकर राशि वालों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक तनाव की संभावना है, इसलिए हल्का व्यायाम और संतुलित आहार फायदेमंद रहेगा. युवा योग और प्राणायाम कर सकते हैं.

आज मकर राशि वालों के नौकरी (जॉब) के लिए क्या है?

आज कार्यस्थल पर कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप ऑफिस की गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.

आज मकर राशि वालों के लव और पारिवारिक जीवन में क्या होगा?

आज छोटे भाई या परिवार के सदस्य खुशी का कारण बनेंगे. पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन दंपतियों में थोड़ा तनाव हो सकता है. प्रेमी के साथ लंबे समय बाद बातचीत होगी.

आज मकर राशि वालों को आर्थिक मामलों में क्या सलाह दी जाती है?

आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बड़े निवेश और खर्चों में सोच-समझकर कदम उठाएं. संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

