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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 8 April 2026: बुधवार का दिन खर्चों से भरा, आर्थिक दबाव महसूस कर सकते हैं!

Aaj ka Makar Rashifal 8 April 2026: बुधवार का दिन खर्चों से भरा, आर्थिक दबाव महसूस कर सकते हैं!

Aaj ka Makar Rashifal 8 April 2026: आज मकर राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहा है. इस परिवर्तन के कारण बुधवार का दिन फालतू खर्चों से भरा हो सकता है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Apr 2026 04:30 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 8 April 2026: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर फालतू खर्चों को बढ़ा सकता है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा.

आपको लग सकता है कि मंदी सिर्फ आपके ही काम पर असर डाल रही है, लेकिन असल में समस्या आपकी प्लानिंग और टाइमिंग की भी हो सकती है. आज का दिन ग्रोथ का नहीं, बल्कि नुकसान से बचने का है ये जितनी जल्दी समझोगे, उतना बेहतर रहेगा.

बिजनेस और धन राशिफल

बिजनेस के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. वॉर और टैरिफ जैसी बाहरी परिस्थितियों के कारण आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है. नई स्कीम लॉन्च करना आज घाटे का सौदा साबित हो सकता है कस्टमर रिस्पॉन्स कमजोर रहेगा.

अगर आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पैसा खर्च होगा लेकिन परिणाम शून्य रहने की संभावना है. कॉम्पिटिटर आपकी मार्केटिंग रणनीति को कॉपी करके आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं. सीधी बात आज एक्सपेंशन नहीं, लॉस कंट्रोल और स्ट्रेटजी प्रोटेक्शन पर फोकस करें.

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नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. बॉस आपकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होंगे, और इसका कारण आपकी खुद की गलतियां भी हो सकती हैं. अगर आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो स्थिति और खराब हो सकती है.

कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी से विवाद होने की संभावना है अगर ये हुआ, तो ये आपके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऑफिस का माहौल भी नकारात्मक रहेगा, जिससे काम में मन नहीं लगेगा. आज आपको काम से ज्यादा अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना होगा.

बेरोजगार और जॉब सीकर्स

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज खास सावधान रहना होगा. धोखेबाज कंसल्टेंसी या फर्जी जॉब ऑफर के चक्कर में पैसा फंस सकता है. अगर कोई बहुत आसान और जल्दी जॉब दिलाने का वादा कर रहा है, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है.

लव और रिलेशनशिप राशिफल

रिश्तों में आज शक और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. पुरानी बातों को बार-बार उठाना आपके रिश्ते को कमजोर करेगा. अगर आपने समय रहते बातचीत साफ नहीं की, तो छोटा विवाद बड़ा बन सकता है. आज का नियम कम बोलो, सही बोलो.

स्टूडेंट और युवा राशिफल

स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खासकर जो नई भाषा या नई स्किल सीख रहे हैं, उन्हें फोकस बनाए रखने में दिक्कत होगी. खिलाड़ियों को पैर में खिंचाव या हल्की चोट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. आज परफॉर्म करने से ज्यादा जरूरी है खुद को संभालना.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है. गले में खराश या थायराइड से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. सुबह गुनगुना पानी पीना और ठंडी चीजों से दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा. अगर आपने छोटी समस्या को नजरअंदाज किया, तो वही बड़ी बन सकती है.

  • लकी कलर: गोल्डन
  • लकी नंबर: 1
  • अनलकी नंबर: 6

उपाय

आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंदों को काले वस्त्र दान करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope. Today Horoscope . Aaj Ka Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

8 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

8 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव वाला रह सकता है. चंद्रमा के 12वें भाव में गोचर से फालतू खर्च बढ़ सकते हैं और पैसा हाथ में टिकना मुश्किल हो सकता है.

मकर राशि वालों के लिए बिजनेस में आज क्या चुनौती रहेगी?

बिजनेस के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. बाहरी परिस्थितियों के कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है और नई स्कीम लॉन्च करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है.

नौकरीपेशा मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कठिन रह सकता है. बॉस परफॉर्मेंस से असंतुष्ट हो सकते हैं और महिला सहकर्मी से विवाद की संभावना है, जिससे करियर को नुकसान हो सकता है.

नौकरी की तलाश कर रहे मकर राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें धोखेबाज कंसल्टेंसी या फर्जी जॉब ऑफर से सावधान रहना चाहिए. जल्दी नौकरी दिलाने का वादा करने वाली योजनाओं से बचें.

आज मकर राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतें. गले में खराश या थायराइड से संबंधित समस्या हो सकती है. गुनगुना पानी पिएं और ठंडी चीजों से परहेज करें.

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