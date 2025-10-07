स्वास्थ्य राशिफल
सेहत में ध्यान दें, विशेषकर बढ़ते वजन पर नियंत्रण रखें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएँ. मानसिक रूप से तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में वृद्धि के योग हैं. भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन इससे मुनाफा भी मिलेगा. कोई नई यात्रा या बिजनेस ट्रिप की योजना बन सकती है. नया काम शुरू करना शुभ रहेगा.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस में लंबित कार्य पूरे होने के योग हैं. जो काम समय से अटके हुए थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा. अनुभवी सलाह और मार्गदर्शन से कार्य आसानी से संपन्न होंगे.
धन, लव और फैमिली राशिफल
जीवन साथी द्वारा दी गई सलाह के आधार पर लाभ होगा. परिवार और प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और सहयोग रहेगा. दिन सुखद और आनंददायक बीतेगा. शादीशुदा जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ तालमेल और समझ बढ़ेगी, लेकिन मतभेद होने पर धैर्य बनाए रखें.
स्टूडेंट राशिफल
यंग जनरेशन आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें. अध्ययन में नियमितता और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
शुभ अंक – 2
शुभ रंग – पर्पल
अशुभ अंक – 7
FAQs
Q1. क्या आज मकर राशि के लिए नया बिजनेस शुरू करना लाभदायक रहेगा?
हाँ, आज नया काम शुरू करना शुभ रहेगा.
Q2. क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष सावधानी जरूरी है?
हाँ, बढ़ते वजन और सेहत पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएँ.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.