Today Capricorn Horoscope 5 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज का दिन स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे नैतिक मूल्यों का पालन करना और अपने परिवार एवं संसाधनों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण रहेगा. ऑफिस में काम कम होने से मानसिक सुकून मिलेगा और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत में सुधार के संकेत हैं. चिंता कम होगी और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम दिनभर ऊर्जा बनाए रखेगा.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसायियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. पब्लिक रिलेशन मजबूत करने से बाजार में आपकी पहचान बढ़ेगी. भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण डील हो सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस की बाधाएं समाप्त होने का दिन है. कार्य में सहयोगियों और वरिष्ठों से अच्छा तालमेल रहेगा. अपने काम को समय पर पूरा करना आज आपकी सफलता में सहायक होगा.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखना होगा. मन की स्पष्टता और संकल्प के साथ अध्ययन या प्रशिक्षण करना सफलता सुनिश्चित करेगा. करियर में संयम और धैर्य से लाभ मिलेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार और घर का माहौल सामान्य रहेगा. धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. जीवनसाथी के साथ सहयोग बना रहेगा और घर के संबंधों में संतुलन रहेगा.
धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. नए निवेश के लिए योजना बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. पुराने निवेश और बचत आपके लिए सहारा साबित होंगे.
शुभ अंक – 6
शुभ रंग – सिल्वर
उपाय – किसी भी देवता को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1 क्या आज व्यवसायिक डील लाभकारी रहेगी?
हाँ, विशेषकर भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़ी डील में फायदा हो सकता है.
Q2 क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?
हां, चिंता कम होगी और मानसिक शांति बढ़ेगी.
