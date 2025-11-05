Makar Rashifal 5 November 2025: मकर राशि को कार्यस्थल पर दबाव, पारिवारिक तनाव बढ़ेगा

हेल्थ राशिफल:
सेहत के मामले में दिन कमजोर रहेगा. थकान, नींद की कमी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. किसी पारिवारिक सदस्य की तबीयत बिगड़ने से तनाव बढ़ सकता है. खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखें.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में किसी ग्राहक या पार्टनर से मतभेद संभव हैं. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई अधिकारी अड़चन डाल सकता है, लेकिन धैर्य और सही रणनीति से स्थिति संभाली जा सकती है. निवेश या नए प्रोजेक्ट से जुड़े निर्णय फिलहाल टाल दें.
जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस पर वरिष्ठ अधिकारी आपसे अधिक अपेक्षाएं रखेंगे, जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो सकता है. किसी प्रकार की जल्दबाजी या गलती आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है. अपने कार्यों में सटीकता और समयपालन रखें.
फाइनेंस राशिफल:
धन संबंधी मामलों में स्थिरता नहीं रहेगी. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है. उधार लेनदेन से बचें और वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है जिससे मन चिंतित रहेगा. पारिवारिक विवाद या गलतफहमियां उभर सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन साथी का सहयोग अंततः आपको सुकून देगा.
युवा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपनी मेहनत के बावजूद वांछित परिणाम नहीं पा सकेंगे, जिससे तनाव रहेगा. किसी मेंटर या सीनियर की सलाह काम आ सकती है. यंग जनरेशन को धैर्य और फोकस की जरूरत है.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
उपाय: शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, बाधाएं दूर होंगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.