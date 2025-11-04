ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है; ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें. युवाओं को आर्थिक मामलों में संयम रखना होगा क्योंकि वित्तीय स्थिति थोड़ी डामाडोल रह सकती है.
Makar Rashifal 4 November 2025: मकर राशि क्रोध पर नियंत्रण रखें, लव लाइफ में खुशियां लौटेंगी
Today Capricorn Horoscope 4 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा का गोचर आज आपकी चतुर्थ भाव (4th House) में होने से घरेलू मामलों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत में गिरावट संभव है, इसलिए आज आपको घर-परिवार की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी. कुछ मामलों में प्रतिद्वंद्वी आपसे आगे निकल सकते हैं. मार्केट से पेमेंट या ऑर्डर में देरी की संभावना है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है. फिर भी, घबराने की आवश्यकता नहीं आपकी योजना और धैर्य से आने वाले दिनों में स्थिति आपके पक्ष में होगी. नए प्रोजेक्ट या निवेश के निर्णय फिलहाल टालें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आज सीनियर्स द्वारा वर्कलोड बढ़ाया जा सकता है. कुछ अनचाही रुकावटें सामने आएंगी, जिससे दिन चुनौतीपूर्ण बनेगा. हालांकि, आपके अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना से आप कठिनाइयों को संभाल लेंगे. जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें और टीमवर्क पर भरोसा रखें.
परिवार राशिफल:
घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. परिवार की किसी बात को मन में दबाकर न रखें; किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से मानसिक तनाव कम होगा. परिवार के बुजुर्गों से सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
छात्र / युवा राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन में ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. युवा वर्ग को आर्थिक मामलों में संयम रखना होगा, क्योंकि वित्तीय स्थिति थोड़ी डामाडोल रह सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत में सुधार के संकेत कमजोर हैं. पुरानी समस्या फिर उभर सकती है. संतुलित आहार, योग और नियमित दिनचर्या का पालन जरूरी रहेगा.
लकी कलर: पीला (Yellow)
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 4
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL