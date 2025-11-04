हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Rashifal 4 November 2025: मकर राशि क्रोध पर नियंत्रण रखें, लव लाइफ में खुशियां लौटेंगी

Today Capricorn Horoscope 4 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 03:15 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा का गोचर आज आपकी चतुर्थ भाव (4th House) में होने से घरेलू मामलों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत में गिरावट संभव है, इसलिए आज आपको घर-परिवार की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी. कुछ मामलों में प्रतिद्वंद्वी आपसे आगे निकल सकते हैं. मार्केट से पेमेंट या ऑर्डर में देरी की संभावना है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है. फिर भी, घबराने की आवश्यकता नहीं आपकी योजना और धैर्य से आने वाले दिनों में स्थिति आपके पक्ष में होगी. नए प्रोजेक्ट या निवेश के निर्णय फिलहाल टालें.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आज सीनियर्स द्वारा वर्कलोड बढ़ाया जा सकता है. कुछ अनचाही रुकावटें सामने आएंगी, जिससे दिन चुनौतीपूर्ण बनेगा. हालांकि, आपके अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना से आप कठिनाइयों को संभाल लेंगे. जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें और टीमवर्क पर भरोसा रखें.

परिवार राशिफल:
घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. परिवार की किसी बात को मन में दबाकर न रखें; किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से मानसिक तनाव कम होगा. परिवार के बुजुर्गों से सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

छात्र / युवा राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन में ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. युवा वर्ग को आर्थिक मामलों में संयम रखना होगा, क्योंकि वित्तीय स्थिति थोड़ी डामाडोल रह सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत में सुधार के संकेत कमजोर हैं. पुरानी समस्या फिर उभर सकती है. संतुलित आहार, योग और नियमित दिनचर्या का पालन जरूरी रहेगा.

लकी कलर: पीला (Yellow)
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 4

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 03:15 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है; ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें. युवाओं को आर्थिक मामलों में संयम रखना होगा क्योंकि वित्तीय स्थिति थोड़ी डामाडोल रह सकती है.

