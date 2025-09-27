Aaj Ka Makar Rashifal 27 September: मकर राशि बिज़नेस में लाभ, पारिवारिक जीवन सुखद, खर्चों में संयम रखें
Today Capricorn Horoscope 27 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 27 September 2025 in Hindi: आज का मकर राशिफल बताता है कि आज का दिन (शनिवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का मकर राशिफल
व्यापार राशिफल: सुनफा योग के प्रभाव से बिजनेस में मीडिया और ऑनलाइन एडवरटाइजमेंट पर ध्यान दें. पब्लिक रिलेशन मजबूत करने से आपको आगे अच्छा लाभ होगा. कार्यप्रणाली में बदलाव करना समय की मांग है.
नौकरी राशिफल: ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से उच्चाधिकारियों की सराहना मिलेगी. कार्यस्थल पर षड्यंत्रों से बचकर रहें. वर्किंग वुमन को अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभालकर रखना होगा.
युवा और करियर राशिफल: विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम रहेगा. करियर से संबंधित किसी विशेषज्ञ से काउंसलिंग लेना फायदेमंद साबित होगा.
परिवार राशिफल: गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का रोमांटिक स्वभाव आपके रिश्ते में मधुरता लाएगा, हालांकि कुछ अतिरिक्त खर्चे भी हो सकते हैं.
लव राशिफल: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. साथी के साथ समय बिताकर रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा.
धन राशिफल: अचानक हुए खर्च आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं. यात्रा कैंसिल होने से भी कुछ आर्थिक हानि संभव है.
हेल्थ राशिफल: सेहत कमजोर रह सकती है. लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर दवाइयों का सेवन जरूर करें.
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंगबली को लाल चोला चढ़ाएं.
FAQs
Q1. क्या नौकरी में षड्यंत्र से बचने का कोई उपाय है?
हाँ, सतर्क रहें, सहकर्मियों पर आँख मूँदकर भरोसा न करें और अपने काम को गोपनीय रखें.
Q2. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?
दिन मध्यम है, लेकिन करियर संबंधी काउंसलिंग लेना उनके लिए लाभकारी होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
