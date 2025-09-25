Capricorn Horoscope 25 September 2025: मकर राशि वाले नौकरी में षड्यंत्र से रहे सावधान, पढ़ें आज का राशिफल
Today Capricorn Horoscope 25 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 25 September 2025: आज का दिन सावधानी और सतर्कता के साथ बिताना होगा. चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से नौकरी में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने की संभावना है. हालांकि मेहनत और भाग्य के मेल से कार्यों में सफलता भी मिलेगी.
परिवार राशिफल: गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का रोमांटिक स्वभाव आपके रिश्ते में मधुरता लाएगा, हालांकि कुछ अतिरिक्त खर्चे भी हो सकते हैं.
लव राशिफल: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. साथी के साथ समय बिताकर रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा.
व्यापार राशिफल: सुनफा योग के प्रभाव से बिजनेस में मीडिया और ऑनलाइन एडवरटाइजमेंट पर ध्यान दें. पब्लिक रिलेशन मजबूत करने से आपको आगे अच्छा लाभ होगा. कार्यप्रणाली में बदलाव करना समय की मांग है.
नौकरी राशिफल: ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से उच्चाधिकारियों की सराहना मिलेगी. कार्यस्थल पर षड्यंत्रों से बचकर रहें. वर्किंग वुमन को अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभालकर रखना होगा.
युवा और करियर राशिफल: विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम रहेगा. करियर से संबंधित किसी विशेषज्ञ से काउंसलिंग लेना फायदेमंद साबित होगा.
धन राशिफल: अचानक हुए खर्च आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं. यात्रा कैंसिल होने से भी कुछ आर्थिक हानि संभव है.
हेल्थ राशिफल: सेहत कमजोर रह सकती है. लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर दवाइयों का सेवन जरूर करें.
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंगबली को लाल चोला चढ़ाएं.
FAQs
Q1. क्या नौकरी में षड्यंत्र से बचने का कोई उपाय है?
हाँ, सतर्क रहें, सहकर्मियों पर आँख मूँदकर भरोसा न करें और अपने काम को गोपनीय रखें.
Q2. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?
दिन मध्यम है, लेकिन करियर संबंधी काउंसलिंग लेना उनके लिए लाभकारी होगा.
