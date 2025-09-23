Capricorn Horoscope 23 September: मकर राशि ऑफिस में तारीफ लेकिन पार्टनरशिप बिज़नेस से बचें, पढ़ें राशिफल
Today Capricorn Horoscope 23 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के नवम भाव में होने से आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक विकास में वृद्धि होगी. बुधादित्य योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन मिश्रित रहेगा. उच्च या निम्न ब्लड प्रेशर से परेशान रह सकते हैं. संतुलित आहार और हल्की व्यायाम को प्राथमिकता दें.
बिज़नेस राशिफल: ब्रह्म योग के कारण व्यापार में मनोवांछित परिणाम मिलने की संभावना है. नए ऑर्डर और लाभकारी डील्स आपके पक्ष में रहेंगे. लेकिन पार्टनरशिप वाले बिजनेस के लिए समय अनुकूल नहीं है, ऐसे मामलों को भविष्य के लिए टालें.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. दंपत्तियों के बीच छोटी-मोटी तनाव की संभावना है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. वर्किंग वुमन अपने अधीनस्थों से कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगी और बॉस की प्रशंसा भी मिलेगी.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. व्यापार और नौकरी से आय में सुधार होगा. खर्चों में संतुलन बनाए रखें.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोग कार्य में चुनौतियों का सामना करेंगे. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें आप अपने आत्मविश्वास और दक्षता से सफलता पाएंगे.
युवा और शिक्षा राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. प्रयास जारी रखें, सफलता मिलने के योग हैं.
शुभ अंक – 3
शुभ रंग – ग्रे
उपाय – आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आज अच्छा समय है?
नहीं, इस समय नई पार्टनरशिप की योजना टालें.
Q2. क्या वर्किंग वुमन के लिए दिन शुभ रहेगा?
हाँ, अधीनस्थों के सहयोग से कार्य सफल होंगे और बॉस की प्रशंसा मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL