Aaj Ka Makar Rashifal (23 November 2025): मकर राशि नए संपर्क से हानि की आशंका, विरोधियों और प्रॉपर्टी मामलों में सावधानी रखें
Today Capricorn Horoscope 23 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 23 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 12वें भाव में संचार से आज दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. नए संपर्क या नई पहचान से लाभ की जगह हानि की आशंका अधिक है, इसलिए किसी पर तुरंत भरोसा न करें.
स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है. नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन महसूस होगा. संतान की हेल्थ को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है. पानी पर्याप्त पीएं, फिटनेस रूटीन पर लौटें और डाइट में हल्का भोजन रखें.
व्यापार / बिजनेस राशिफल
बिजनेस में सफलता आज केवल रेगुलर वर्क और निरंतरता से मिलेगी. डील फाइनल होने में रुकावटें बनी रह सकती हैं. पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें और किसी नए व्यक्ति की सलाह पर धन निवेश न करें. बिजनेस स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव परिणाम ला सकता है.
नौकरी / जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर काम का बोझ और विरोधियों की सक्रियता दोनों परेशानी बढ़ा सकते हैं. सहकर्मी छुट्टी पर जा सकते हैं, इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें. सीनियर्स के साथ संवाद शांत और संयमित रखें.
लव और फैमिली लाइफ
लव और मैरिड लाइफ में साथी के भावनाओं की अनदेखी तनाव बढ़ाएगी. समझदारी से व्यवहार करें और संडे का दिन झगड़े में व्यर्थ न करें. परिवार में प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दों पर असहमति बढ़ सकती है. आज शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा समाधान है.
युवा और छात्र
युवा खुद को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करें. स्टूडेंट्स का ध्यान ऑनलाइन गेम की ओर भटक सकता है जिससे पढ़ाई प्रभावित होगी — तुरंत सुधार ज़रूरी है.
धन राशिफल
अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट नियंत्रण में रखें. अभी के समय में उधार देना और लेना दोनों फायदे का सौदा नहीं है.
भाग्यशाली रंग व अंक
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 4
उपाय:गौशाला में हरे चारे का दान करें और शाम को भगवान शनि को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें, बाधाएँ कम होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस डील न्यू फाइनल करनी चाहिए?
नहीं, आज डील को आगे बढ़ाना ठीक है लेकिन अंतिम निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.
Q2. क्या आज रिलेशनशिप में बातचीत से समस्या हल हो सकती है?
हाँ, सही शब्द और संयम से आज तनाव कम हो सकता है. साथी के इमोशन को महत्व दें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
