Capricorn Horoscope 22 September: मकर राशि वालों के लिए शुभ दिन, कारोबार में लाभ और परिवार में खुशियाँ।
Today Capricorn Horoscope 22 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 22 September 2025: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए शुभ और प्रगति से भरा रहेगा। चन्द्रमा नवमे भाव में स्थित है, जिससे आपके शुभ कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। नई योजनाओं को शुरू करने और पुराने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए यह दिन अनुकूल है।
बिज़नेस
व्यापारी वर्ग के लिए आज लाभदायक रहेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है, खासकर फुटकर व्यापारियों के लिए यह दिन अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा। निवेश करने से पहले योजनाओं और संभावनाओं का पूरा विश्लेषण करें। शुक्ल योग बनने से नए सौदे और लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे।
नौकरी और करियर
नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। काम के दबाव के बावजूद आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
परिवार और लव लाइफ
पारिवारिक जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा। छोटे-मोटे झड़पें हो सकती हैं, लेकिन सामंजस्य से इन्हें सुलझाया जा सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल मजबूत रहेगा और प्रेम जीवन में संतोष मिलेगा। युवा वर्ग आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि ले सकता है।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतें। जोखिम वाले कार्यों से बचें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। खानपान संतुलित रखें और व्यायाम करें।
युवा और विद्यार्थी
युवा वर्ग के लिए दिन नए अवसर लेकर आएगा। विद्यार्थियों और छात्रों को नए अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सफल रहेंगे।
कुल मिलाकर आज का दिन मकर राशि वालों के लिए शुभ, लाभकारी और प्रगति का दिन रहेगा। संयम और धैर्य से सभी कार्य सफल होंगे।
लकी कलर – पिंक
लकी नंबर – 7
अनलकी नंबर – 8
आज का उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और ‘महामृत्युंजय मंत्र’ का जाप करें.
FAQs:
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित है?
उत्तर: नहीं, आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा.
प्रश्न 2: क्या छात्रों के लिए दिन शुभ है?
उत्तर: पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. प्रतियोगी छात्र नियमित अभ्यास से लाभ पाएंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
