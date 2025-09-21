Capricorn Horoscope 21 September 2025: मकर राशि के लिए दिन मुश्किल! पारिवारिक टकराव और ऑफिस का दबाव चिंता बढ़ा सकता है
Today Capricorn Horoscope 21 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 21 September 2025: मकर राशि चन्द्रमा के अष्टम भाव में गोचर से दिन कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा. अनसुलझे मामलों और पुराने विवादों में परेशानी आ सकती है. आज धैर्य और संयम बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें और निर्णय सोच-समझकर लें.
बिजनेस राशिफल: श्राद्ध पक्ष के कारण आज का समय निवेश या बड़े व्यवसायिक फैसलों के लिए उपयुक्त नहीं है. कॉर्पोरेट मीटिंग में जरूरी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस होने की संभावना है, इसलिए किसी भी जिम्मेदारी को दूसरों पर छोड़ने के बजाय खुद देखरेख करें. व्यापार में फिलहाल स्थिति सामान्य रहेगी.
जॉब राशिफल: वर्किंग वुमन को ऑफिस में किसी बात या सहकर्मी का व्यवहार खल सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप काफी सोच-विचार करेंगे. समस्याओं का हल धैर्य से निकालना जरूरी है. मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन प्रयास बेकार नहीं जाएंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार में बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि से मन व्यथित हो सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, परंतु हर स्थिति में धैर्य से काम लेना होगा. रिश्तों में गलतफहमी से बचें और संवाद बनाए रखें.
युवा और छात्र राशिफल: युवा वर्ग को मानसिक दबाव से बचने के लिए मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच अपनानी चाहिए. प्रतियोगी छात्र पढ़ाई पर ध्यान दें और आलस्य से बचें.
हेल्थ राशिफल: स्पोर्ट्स पर्सन विरोधी को पीछे छोड़ने की जल्दबाजी में चोटिल हो सकते हैं. सामान्य स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन तनाव को कम करने के लिए योग-प्राणायाम करें.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: पिंक
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और ‘महामृत्युंजय मंत्र’ का जाप करें.
FAQs:
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित है?
उत्तर: नहीं, आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा.
प्रश्न 2: क्या छात्रों के लिए दिन शुभ है?
उत्तर: पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. प्रतियोगी छात्र नियमित अभ्यास से लाभ पाएंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
