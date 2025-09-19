Capricorn Horoscope 20 September 2025: मकर राशि वालों को परिवार और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें
Today Capricorn Horoscope 20 September 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 20 September 2025: मकर राशि चन्द्रमा 8th हाउस में होने से ननिहाल पक्ष से किसी से मतभेद हो सकता है. रिश्तों को लेकर धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है. आज का दिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही बोलें और निर्णय लें.
व्यवसाय और धन: कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेस में आर्थिक हानि का योग है. निर्माण सामग्री की लगातार बढ़ती कीमतें आपकी कमाई पर दबाव डाल सकती हैं. बिजनेसमैन को बाजार में अकारण विवादों से बचना होगा. व्यय अधिक रहेगा और आय सीमित हो सकती है. अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी के बहकावे में न आएं, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है.
नौकरी और करियर: एंप्लॉयड लोगों को पेशेवर स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर तनाव रहेगा, लेकिन संयमित और संतुलित रहकर आप समस्याओं को संभाल लेंगे. वर्किंग वुमन को मानसिक दबाव से बचना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें.
पारिवारिक और प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में स्नेह और राहत की कमी महसूस हो सकती है. पार्टनर से भावनात्मक दूरी बने रहने की संभावना है. परिवार में छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखना आपके लिए अच्छा रहेगा. इस वीकेंड परिवार के सदस्यों की पसंद का सामान लाकर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं.
शिक्षा और युवा: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने के लिए संघर्ष करना होगा. केवल नियमित अभ्यास ही आपको विषय और कला पर नियंत्रण दिला सकता है.
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. नींद की कमी और थकान की समस्या रहेगी. खुद को रिलैक्स रखें और ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएँ और शनिदेव की आराधना करें.
FAQs:
Q1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित होगा?
A1: नहीं, विशेषकर कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों में निवेश से बचें.
Q2: क्या छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी?
A2: नियमित अभ्यास और फोकस बनाए रखने से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
