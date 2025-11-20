हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Makar Rashifal (20 November 2025): मकर राशि आर्थिक योजना सफल, फैमिली और संबंधों में प्रेम व सपोर्ट मिलेगा

Today Capricorn Horoscope 20 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 03:51 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 11वें भाव में गोचर से आपकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान अधिक रहेगा. लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे और आप कार्यों को समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा, जिससे रुकावटें भी आसानी से पार होंगी. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ने की भी संभावना है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन राहतभरा रहेगा. विशेषकर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान थे, उन्हें आराम महसूस होगा. हालांकि आज ओवरवर्क से बचें और शरीर को पर्याप्त विश्राम दें. ठंडी चीजों से परहेज करें और हल्का व पौष्टिक भोजन लें.

बिजनेस एवं जॉब

बिजनेस में पैसों की व्यवस्था को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा और प्रॉपर्टी या गोल्ड पर लोन लेने की स्थिति बन सकती है. हालांकि आज योजनाबद्ध ढंग से काम करने से व्यापार में स्थिरता मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्पादक रहेगा. काम पर पूरी फोकस के साथ कुछ नई प्लानिंग बनाना उपयोगी रहेगा, जिससे कम मेहनत में अधिक लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और जिम्मेदारी से सब प्रभावित होंगे.

लव और फैमिली

लव लाइफ और दांपत्य संबंधों में सौहार्द बना रहेगा. लाइफ पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज या उपहार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा और घर का माहौल खुशनुमा बनेगा. रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा.

युवा एवं छात्र

युवाओं के लिए यह दिन प्रेरणादायक रहेगा. कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के छोटे-छोटे प्रयास धीरे-धीरे सफलता की ओर ले जाएंगे. ध्यान और धैर्य बनाए रखें. दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत रखें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे आर्थिक सहायता भी मिल सकती है.

धन राशिफल

धन की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. संतान के भविष्य के लिए निवेश योजना पर विचार करना लाभदायक होगा. आवेगी खरीदारी से बचें और पैसे का उपयोग सोच-समझकर करें.

  • भाग्यशाली रंग — ग्रे
  • लकी नंबर — 3
  • अनलक्की नंबर — 9
  • उपाय: आज भगवान शनि को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को काला तिल दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता और कार्यसिद्धि के योग मजबूत होंगे.

FAQs

Q1: क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, विशेषकर संतान के भविष्य और दीर्घकालिक लाभ के लिए योजनाबद्ध निवेश लाभदायक होगा.

Q2: क्या नौकरी बदलने का विचार करना सही है?
यदि आप बदलाव की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. वर्तमान कार्यस्थल पर प्लानिंग सुधारकर आगे बढ़ना अभी बेहतर रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Nov 2025 03:51 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
