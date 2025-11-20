Aaj Ka Makar Rashifal (20 November 2025): मकर राशि आर्थिक योजना सफल, फैमिली और संबंधों में प्रेम व सपोर्ट मिलेगा
Today Capricorn Horoscope 20 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 11वें भाव में गोचर से आपकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान अधिक रहेगा. लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे और आप कार्यों को समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा, जिससे रुकावटें भी आसानी से पार होंगी. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ने की भी संभावना है.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन राहतभरा रहेगा. विशेषकर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान थे, उन्हें आराम महसूस होगा. हालांकि आज ओवरवर्क से बचें और शरीर को पर्याप्त विश्राम दें. ठंडी चीजों से परहेज करें और हल्का व पौष्टिक भोजन लें.
बिजनेस एवं जॉब
बिजनेस में पैसों की व्यवस्था को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा और प्रॉपर्टी या गोल्ड पर लोन लेने की स्थिति बन सकती है. हालांकि आज योजनाबद्ध ढंग से काम करने से व्यापार में स्थिरता मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्पादक रहेगा. काम पर पूरी फोकस के साथ कुछ नई प्लानिंग बनाना उपयोगी रहेगा, जिससे कम मेहनत में अधिक लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और जिम्मेदारी से सब प्रभावित होंगे.
लव और फैमिली
लव लाइफ और दांपत्य संबंधों में सौहार्द बना रहेगा. लाइफ पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज या उपहार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा और घर का माहौल खुशनुमा बनेगा. रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा.
युवा एवं छात्र
युवाओं के लिए यह दिन प्रेरणादायक रहेगा. कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के छोटे-छोटे प्रयास धीरे-धीरे सफलता की ओर ले जाएंगे. ध्यान और धैर्य बनाए रखें. दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत रखें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे आर्थिक सहायता भी मिल सकती है.
धन राशिफल
धन की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. संतान के भविष्य के लिए निवेश योजना पर विचार करना लाभदायक होगा. आवेगी खरीदारी से बचें और पैसे का उपयोग सोच-समझकर करें.
- भाग्यशाली रंग — ग्रे
- लकी नंबर — 3
- अनलक्की नंबर — 9
- उपाय: आज भगवान शनि को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को काला तिल दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता और कार्यसिद्धि के योग मजबूत होंगे.
FAQs
Q1: क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, विशेषकर संतान के भविष्य और दीर्घकालिक लाभ के लिए योजनाबद्ध निवेश लाभदायक होगा.
Q2: क्या नौकरी बदलने का विचार करना सही है?
यदि आप बदलाव की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. वर्तमान कार्यस्थल पर प्लानिंग सुधारकर आगे बढ़ना अभी बेहतर रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
