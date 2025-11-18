Aaj Ka Makar Rashifal (18 November 2025): मकर राशि कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा, बिज़नेस में अच्छा लाभ लेकिन गुस्सा कंट्रोल करें
Today Capricorn Horoscope 18 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 18 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के दशम भाव में गोचर के कारण आज आप वर्कोहोलिक मूड में रहेंगे. कार्य के प्रति ज़िम्मेदारी और गंभीरता बढ़ी हुई रहेगी. समय प्रबंधन और अनुशासन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में अस्थमा और सांस की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतनी होगी. बाहर निकलते समय दवाइयाँ साथ रखें. धूल, प्रदूषण और ठंडी हवा से बचें. अनावश्यक तनाव और चिड़चिड़ाहट से मानसिक थकान भी संभव है, इसलिए शांत और संयमित रहना जरूरी होगा.
बिज़नेस और करियर राशिफल
आज आयुष्मान योग बिजनेस में अच्छा मुनाफा दिलाने वाला है. व्यापार में रुकी प्रगति गति पकड़ सकती है और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. नए अवसर मिलने के संकेत हैं.
लव और फैमिली राशिफल
पिता के साथ बातचीत बनाए रखें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके लिए बेहद लाभदायक है. संतान के पढ़ाई और व्यवहार पर नज़र रखें, लापरवाही उन्हें गलत दिशा में ले जा सकती है. दांपत्य संबंधों में मामूली मनमुटाव संभव है, इसलिए क्रोध और कठोर शब्दों से बचें. परिवार के साथ कुछ हल्के-फुल्के पल बिताने से मन में शांति और संतुलन आएगा.
धन राशिफल
बिजनेस में लाभकारी परिस्थितियाँ बनी रहेंगी, जिससे आर्थिक मजबूती महसूस होगी. परंतु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. निवेश सोच-समझकर करें और किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय न लें.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले युवा समय को व्यर्थ न करें. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें, इससे करियर में लाभ होगा. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी.
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन
- भाग्यशाली अंक: 8
- अनलucky अंक: 4
आज का उपाय
- कार्यस्थल जाने से पहले पिता के चरण स्पर्श करें या उनसे आशीर्वाद अवश्य लें.
- शाम को पीले सरसों की धूप घर में देने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.
FAQs
प्र.1: क्या आज बिजनेस विस्तार करना सही रहेगा?
उत्तर: हां, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हैं और लाभ की पूरी संभावना है.
प्र.2: क्या नौकरी बदलने या नई जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां, आज का दिन करियर अवसरों के लिए शुभ है, परिणाम जल्द मिल सकते हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
