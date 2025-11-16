Aaj Ka Makar Rashifal (16 November 2025): मकर राशि प्रोजेक्ट की योजना बनेगी, विरोधियों की चाल से अलर्ट रहें
Today Capricorn Horoscope 16 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 16 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और संघर्ष से भरा रहेगा. दिन के उत्तरार्ध में कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न होगा.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम रहेगा. पेट से संबंधित तकलीफ या थकान महसूस हो सकती है. खानपान में नियमितता बनाए रखें और नींद पूरी करें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत का भी ध्यान रखें. शाम को हल्की वॉक या योग करने से लाभ होगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में भागीदार से अच्छी खबर मिल सकती है. साझेदारी में चल रहे पुराने तनाव खत्म होंगे और लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी. आप नए क्लाइंट्स से डील करने में सफल रहेंगे. आज के दिन आने वाले हफ्ते के लिए मजबूत रणनीति बनाएं, इससे आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन व्यस्त रहेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग या सेल्स क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने समय का प्रबंधन करना होगा. उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और आपके प्रदर्शन की सराहना भी हो सकती है. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी के साथ रिश्ता सामान्य रहेगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है. किसी पुराने प्रेमी का संपर्क फिर से स्थापित हो सकता है. पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, और छोटे भाई-बहनों या बच्चों का अच्छा व्यवहार आपको गर्व महसूस कराएगा.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग को अब अपने भविष्य की दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए. खेलकूद से जुड़े छात्र आज ऊर्जावान और उत्साही रहेंगे. आपकी लगन और आत्मविश्वास आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे.
धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन ठीक-ठाक रहेगा. खर्च और आय में संतुलन बनाए रखें. किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. नए सौदों में जल्दबाजी न करें.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट
उपाय: आज के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध और अक्षत अर्पित करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप 11 बार करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
