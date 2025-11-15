आज धन की स्थिति संतुलित रहेगी। किसी मित्र या रिश्तेदार की मदद से वित्तीय स्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए।
(Source: ECI | ABP NEWS)
Aaj Ka Makar Rashifal (15 November 2025): मकर राशि दूसरों की मदद से भाग्य चमकेगा, व्यवसाय में लापरवाही नुकसान दे सकती
Today Capricorn Horoscope 15 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन सामान्य लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. चन्द्रमा 9th हाउस में होने से किसी की हेल्प करने से चमकेगा भाग्य. दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन दोपहर तक आत्मविश्वास और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी. अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना सफलता दिलाएगा.
हेल्थ राशिफल:
सेहत के प्रति लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है. मौसम बदलने के कारण सर्दी-जुकाम या थकान जैसी परेशानी हो सकती है. नियमित दिनचर्या अपनाएँ और अधिक काम के तनाव से बचें. स्पोर्ट्स पर्सन किसी उपकरण के इस्तेमाल में सावधानी बरतें ताकि चोट से बचा जा सके.
बिजनेस राशिफल:
व्यावसायिक क्षेत्र में दिन अच्छा रहेगा. शुक्र के तुला राशि में गोचर से आपके बिजनेस की स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएगी. पार्टनरशिप बिजनेस में बारीकियों और छोटे-छोटे मुद्दों को भी ध्यान से समझें. दोपहर के बाद व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस के काम में थोड़ी नीरसता महसूस होगी, लेकिन सुनफा योग के प्रभाव से तकनीकी या क्रिएटिव कार्यों में आपकी सराहना होगी. सीनियर्स और बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, जिससे मनोबल बढ़ेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल:
शुक्र के तुला राशि में परिवर्तन से प्रेम जीवन में मिठास और रोमांटिक पल आएंगे. विवाहित जातकों के लिए यह दिन प्रेम और निकटता बढ़ाने वाला रहेगा. परिवार में किसी युवा सदस्य के विवाह की चर्चा हो सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.
धन राशिफल:
आज धन की स्थिति संतुलित रहेगी. किसी मित्र या रिश्तेदार की मदद से वित्तीय स्थिरता बढ़ सकती है. लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा.
युवा और विद्यार्थी:
यंग जनरेशन को आज विवाह या रिश्तों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करें — परिणाम संतोषजनक रहेंगे.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: हरा
उपाय: माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
आज मकर राशि वालों के लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL