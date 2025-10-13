हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal (13 October 2025): मकर राशि प्रयासों से मिलेगा बड़ा अवसर, तनाव से रहें दूर

Aaj Ka Makar Rashifal (13 October 2025): मकर राशि प्रयासों से मिलेगा बड़ा अवसर, तनाव से रहें दूर

Today Capricorn Horoscope 13 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Oct 2025 04:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 13 October 2025 in Hindi: आज का दिन स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा 6वें भाव में होने से पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन और संयम आपको लाभ पहुंचाएगा.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से संबंधित फाइलें और हिसाब-किताब व्यवस्थित रखें. विस्तार योजनाओं पर पुनर्विचार करें. इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या किसी कानूनी दस्तावेज से जुड़े कार्य अधूरे छोड़ना समस्या उत्पन्न कर सकता है. कर्मचारियों के प्रयास से कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है.

जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर अपनी एकाग्रता और दक्षता से काम सफल होगा. टीमवर्क और समय प्रबंधन से वरिष्ठों का विश्वास बढ़ेगा. विपरीत परिस्थितियों में परिवार और जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक बल देगा.

लव और परिवार राशिफल

परिवार के साथ समय व्यतीत करने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवन साथी का सहयोग मिलेगा. आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. किसी छोटी बहस या गलतफहमी को बढ़ावा न दें.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर रहेगा. व्यवसायिक आय में सुधार होगा. खर्चों पर ध्यान दें, निवेश सोच-समझकर करें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा और विद्यार्थी अपने अध्ययन और ज्ञानवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेंगे. सांसारिक कार्यों को आप प्रभावशाली और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे.

हेल्थ राशिफल

तनाव और अवसाद से बचें. योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहेंगे. खान-पान संतुलित रखें.

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: ग्रीन

उपाय: भगवान गणेश को हरा पेड़ या हरी वस्तु अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं?
A1. हां, कर्मचारियों के प्रयास और आपकी रणनीति से बड़ा ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है.

Q2. क्या मानसिक तनाव और अवसाद से राहत मिलेगी?
A2. योग और मेडिटेशन अपनाने से तनाव और अवसाद कम होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Oct 2025 04:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement

वीडियोज

CRICKET DHARMA: संतों की 'सनातन क्रिकेट लीग', Devakinandan Thakur, Dhirendra Shastri की टीमें भिड़ेंगी
फोन पर रंगीन फ्रेंडशिप का जाल
NDA में सब हो गया सेट, महागठबंधन अभी लेट! Tejashwi | Congress | BJP | Chitra Tripathi | Janhit
दिवाली पर छिड़ा 'शास्त्रार्थ', 20 या 21 अक्टूबर... ज्योतिषियों में महासंग्राम?
Sandeep Chaudhary: NDA में सीटों का एलान...महागठबंधन में जारी खींचतान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
'फतवा जारी कर दें, घरों से न निकलें लड़कियां', CM ममता के बयान पर भड़के RG कर की पीड़िता के पिता
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali Party 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, यूं सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
विश्व
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
ट्रैवल
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget