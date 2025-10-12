Aaj Ka Makar Rashifal (12 October 2025): मकर राशि आज पुराने अटके काम पूरे होंगे, मन में संतोष रहेगा
Today Capricorn Horoscope 12 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 12 October 2025 in Hindi: आज का दिन व्यापारिक सफलता और व्यक्तिगत उन्नति लेकर आएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं. ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से सावधान रहें. गजकेसरी और वरियान योग के प्रभाव से कारोबारियों को अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. अटके हुए कार्यों में गति आएगी और अनुभव का लाभ मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. हल्की फुर्ती और उत्साह दिन को सुखद बनाएंगे. छोटे भाई या बड़े भाई का सहयोग स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन में मदद करेगा.
व्यवसाय राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. मार्केट में अटके हुए कार्य पूरे होंगे. व्यापार में सक्रियता और अनुभव का अधिक महत्व है. अनावश्यक जोखिम न लें और योजना बनाकर आगे बढ़ें.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए संडे का दिन उन्नति और ऊर्जा से भरपूर रहेगा. वर्कप्लेस पर अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें और कार्य पर ध्यान दें. वरिष्ठों से समर्थन मिलने के योग हैं.
लव और पारिवारिक राशिफल:
साथी के प्रति गर्मजोशी और स्नेह महसूस होगा. जो लोग विवाह या सगाई की योजना में हैं, उन्हें अनुकूल अवसर और बातचीत का मौका मिलेगा. परिवार में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा.
धन राशिफल:
पैसों की आमद होगी. पुराने निवेश या व्यापारिक लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यय पर संयम बनाकर रखें.
युवा और विद्यार्थी:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल है. परीक्षा में सफलता के योग हैं. तैयारी में पूरी मेहनत और ध्यान दें.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- सुबह के समय हनुमान जी को मूंगफली अर्पित करें.
- घर में बड़ी सफ़ेद मोमबत्ती जलाएं और ध्यान करें.
FAQs:
Q1. क्या आज व्यापार में लाभ मिलेगा?
A1. हाँ, अटके हुए कार्य पूरे होंगे और मार्केट में लाभ मिलने के योग हैं.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव होगा?
A2. हाँ, साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और विवाह या सगाई की योजना सफल हो सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL