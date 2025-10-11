Aaj Ka Makar Rashifal (11 October): मकर राशि माता-पिता को सुख, कामकाज में सफलता और फेस्टिवल सीजन में उपलब्धियां
Today Capricorn Horoscope 11 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 11 October 2025 in Hindi: आज का दिन सुखद और उत्साहपूर्ण रहेगा. चंद्रमा के 5वें घर में होने से माता-पिता को संतान से सुख मिलेगा और पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान में सावधानी रखें और हल्का व्यायाम करें. मानसिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता है.
व्यापार राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में चल रही गलतफहमी किसी की मध्यस्थता से दूर होगी. फेस्टिवल सीजन के अवसर पर बिजनेसमैन को अपनी टेक टीम या कर्मचारियों को अपडेट करना आवश्यक रहेगा. सर्वे अमृत योग के प्रभाव से आपकी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है.
नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी. अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
जीवनसाथी के साथ विनम्रता और समझदारी से व्यवहार करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करने से संबंध और मजबूत होंगे. संतान और परिवार के साथ मेल-जोल सुखद रहेगा.
धन राशिफल:
आय के अवसर मिलेंगे और व्यय नियंत्रित रहेगा. योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं.
युवा एवं छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे. मेहनत और अनुशासन से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 1
उपाय: प्रतिदिन श्री कृष्ण मंत्र का जप करें और परिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखें.
FAQs
प्र1. आज व्यापार में किन बातों पर ध्यान दें?
उत्तर: पार्टनरशिप में चल रही गलतफहमी को हल करने और कर्मचारियों को अपडेट करने पर ध्यान दें.
प्र2. पारिवारिक और प्रेम जीवन को बेहतर कैसे बनाएं?
उत्तर: जीवनसाथी और परिवार के साथ विनम्रता और समझदारी से व्यवहार करें, समय व्यतीत करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
