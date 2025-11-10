Makar Rashifal 10 November 2025: मकर राशि को पुरानी बीमारी से राहत, परिवार देगा खुशियों का तोहफा
Today Capricorn Horoscope 10 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए राहत और प्रगति दोनों लेकर आ सकता है. चन्द्रमा का छठे भाव में गोचर स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी स्थितियों में सुधार का संकेत दे रहा है. पुराने झगड़ों या विवादों में सुलह संभव है.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ रहेगा. पुरानी बीमारियों से आराम मिलेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खानपान पर नियंत्रण रखें ताकि पुनः कोई पुरानी समस्या न लौटे.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है. प्रॉडक्ट की वैरायटी बढ़ाने और मार्केटिंग रणनीति सुधारने से बिक्री में वृद्धि होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में तालमेल और भरोसे का माहौल बनाकर चलें, इससे मुनाफा बढ़ेगा.
फैमिली और लव लाइफ:
फैमिली लाइफ में खुशियों की लहर आएगी, घर में किसी सदस्य की ओर से सरप्राइज मिल सकता है. लाइफ पार्टनर के साथ छोटी-सी यात्रा की प्लानिंग बन सकती है जो आपके रिश्ते में नज़दीकी लाएगी. हालांकि, दोस्तों या भाई-बहन से उधार लेने से बचें, वरना पारिवारिक शिकायतें बढ़ सकती हैं.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. निवेश के नए अवसर बन सकते हैं लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे.
युवा और स्टूडेंट:
यंग जनरेशन को अपनी आदतों और व्यवहार पर ध्यान देना होगा. किसी गलत संगति या अनुचित काम से परिवार को शर्मिंदगी हो सकती है. छात्रों को पढ़ाई में माता-पिता का सहयोग मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को राहत और आत्मविश्वास मिलेगा.
नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन विरोधियों के लिए चुनौती बनेगा. विदेशी कंपनी में कार्यरत जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित रहेंगे.
भाग्यशाली अंक: 7
लकी रंग: काला (Black)
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और जरूरतमंदों को काले तिल या काली उड़द दान करें. इससे स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र दोनों में शुभ परिणाम मिलेंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL