Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

Love Horoscope Today November 1, 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 31 Oct 2025 08:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Today Love Horoscope for November 1, 2025: हिंदू पंचांग के मुताबिक, 1 नवंबर 2025 का दिन शनि ग्रह को समर्पित रहने वाला है. कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि रहने वाली है. शतभिषा और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र, ध्रुव और व्याघात योग, गर, वणिज और विष्टि करण का निर्माण हो रहा है.

आइए जानते हैं नवंबर माह का पहला दिन मेष से मीन राशि  के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

नवंबर माह का पहला दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से मिलनसार रहने वाला है. पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. कोई दिल की बात कहनी हो तो आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है. आज के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों में न पड़ें.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों को नवंबर का पहला दिन पार्टनर के साथ बिताना चाहिए. इस दौरान पुरानी बातों को लेकर न बैठे. कोशिश करें नवंबर के पहले दिन रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय उनके पक्ष में रहने वाला है. निजी लाइफ में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है. रिश्ते में मच्योरिटी लाएं. पार्टनर के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

विवाहित लोगों के लिए नवंबर का महीना कई मायनों में खास रह सकता है. जिन लोगों की नई शादी हुई हैं, उन्हें संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. लव लाइफ में साझेदारी निभाने की कोशिश करें. जरूरत से ज्यादा रोक टोक आपके रिश्ते में दरार का कारण बन सकती है.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को के लिए शनिवार का दिन उत्साह से भरपूर हो सकता है.जीवनसाथी के साथ भाई-बहन के रिश्तों में मिठास आएगी.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा मिला जुला रह सकता है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन की स्थिति बन सकती है. इस दौरान समझदारी दिखाएं संयम रखें और बिना बात के पार्टनर पर न बरसें.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के हसीं वादियों में जाने का प्लान बना सकते हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ प्यार से पेश आएं.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

कोशिश है कि वैवाहिक जीवन से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों के पार्टनर के साथ सभी तरह के मतभेद खत्म हो जाएं. शनिवार के दिन पार्टनर के साथ मिलकर मंदिर जाने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. रिश्ते में नयापन आएगा.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातकों के बीच किसी बात को लेकर पूरे दिन मूड खराब रह सकता है. सलाह है कि, वीकेंड को लड़ाई-झगड़ों में जाया करने से बचें. मन पर काबू रखेंगे तो ऐसी कोई भी नौबत नहीं आएगी.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातक अगर किसी से प्यार करते हैं तो नवंबर का पहला दिन अपने रिश्तों को आधिकारिक करने के लिए बेहतर है. दोनों पक्ष से अभिभावकों का साथ मिल सकता है. शादीशुदा जातकों को संतान पक्ष से चिंता भरी खबर सता सकती है.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों को आज पार्टनर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. अगर आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, तो उनके साथ दें. वैवाहिक जीवन में चीजें सामान्य रहने वाली है. दांपत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी.

Love Horoscope 1 Nov 2025: नवंबर 2025 का पहला दिन किन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा? जानें मेष से मीन राशि का हाल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का पहला दिन खुशियों में बीत सकता है. लव रिलेशन में आ रही अड़चन दूर होगी. आपसी सौहार्द बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 31 Oct 2025 07:09 PM (IST)
Frequently Asked Questions

1 नवंबर 2025 का दिन किस ग्रह को समर्पित है?

1 नवंबर 2025 का दिन शनि ग्रह को समर्पित रहने वाला है। यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि है।

मेष राशि के जातकों के लिए 1 नवंबर कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन मिलनसार रहेगा। आप पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या कोई दिल की बात कह सकते हैं।

वृषभ राशि के जातकों को 1 नवंबर को क्या करना चाहिए?

वृषभ राशि के जातकों को अपना दिन पार्टनर के साथ बिताना चाहिए और पुरानी बातों को लेकर न बैठे। रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें।

कर्क राशि के विवाहित जातकों के लिए क्या खास हो सकता है?

जिनकी नई शादी हुई है, उन्हें संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। लव लाइफ में साझेदारी निभाने की कोशिश करें।

मकर राशि के जातकों के लिए 1 नवंबर को रिश्ता आधिकारिक करने का क्या मतलब है?

अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यह दिन अपने रिश्ते को आधिकारिक करने के लिए बेहतर है। दोनों पक्षों से अभिभावकों का साथ मिल सकता है।

