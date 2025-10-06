हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 6 October 2025: सोमवार का दिन मेष से मीन राशियों के लिए प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें लव राशिफल

Love Horoscope Today 6 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Oct 2025 02:29 AM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 6 October 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक सुख का दाता माना गया है. जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, उनके रिश्तों में प्यार बना रहता है और घर-परिवार में स्नेह व शांति का भी बनी रहती है.

इस बार 6 अक्टूबर को शुक्र देव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे सभी राशियों के प्रेम जीवन में कुछ नए उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

सोमवार के दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि का संयोग बन रहा है. साथ ही उत्तरा भाद्रपदा व रेवती नक्षत्र, वृद्धि योग, ध्रुव योग, वणिज, विष्टि और बव करण जैसे कई शुभ संयोग भी इस दिन को खास बना रहे हैं.

इन ज्योतिषीय स्थितियों का असर प्रेम संबंधों पर गहराई से पड़ेगा. आइए जानते हैं 6 अक्टूबर 2025 का लव राशिफल और इस दिन आपके रिश्तों में क्या बदलाव आ सकते हैं.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
अविवाहित लोगों को इस महीने के पहले सोमवार को जीवनसाथी नहीं मिलेगा और न ही किसी तरह की किसी से उम्मीद रखें. मेष राशि के लोग जो विवाहित वे ज्यादातर अपनी पत्नी से दूर ही रहेंगे, मगर बच्चों के साथ अच्छा समय बीता सकेंगे.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
इस राशि के विवाहित लोग अपना सारा काम शाम तक पूरा कर लेंगे, जिसके बाद का पूरा समय अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार के साथ गुज़ारेंगे. इसके अलावा ये लोग शारीरिक रूप से भी ओर नजदीक आएंगे. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
घर-परिवार में आ रहें परेशानियों की वजह से मिथुन राशि के शादीशुदा लोगों के लिए सोमवार का दिन तोड़ा भारी रहेगा. इस वजह से वे गुस्से में रहेंगे और वो गुस्सा जीवनसाथी पर भी निकल सकता है, जिससे वे बहुत दिन तक नाराज रहेंगे. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
विवाहित जातकों के लिए सोमवार थोड़ा व्यस्त रहने वाला है. ये लोग चाहकर भी अपने जीवनसाथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे दोनों के मन में हल्की दूरी महसूस हो सकती है. ऐसे में कोशिश करें कि दिन के अंत में थोड़ी बातचीत से इस दरी को कम करें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
शादीशुदा सिंह राशि के जातकों को सोमवार को खास सतर्क रहने की जरूरत है. जीवनसाथी से कोई भी बात छुपाना आपके बीच गलतफहमियों को जन्म दे सकता है. साथ ही व्यस्तता के कारण आप दोनों प्यार भरे खुशनुमा पल एक साथ नहीं बिता पाएंगे.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के विवाहित लोगों के लिए अक्टूबर का पहला सोमवार प्रेम जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा. पुराने मतभेद या अधूरी चर्चाएं दोबारा उभर सकती हैं, जिससे घर का शांत माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है. समय रहते मुद्दों को शांतिपूर्वक सुलझाना बेहतर रहेगा.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
अगर शादीशुदा तुला राशि के जातकों का जीवनसाथी से मनमुटाव चल रहा है, तो सोमवार को कुछ वक्त साथ बिताने का मौका जरूर मिलेगा. हालांकि इस दौरान किसी छोटी बात पर बहस की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए संयम से काम लें.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
अविवाहित वृश्चिक राशि के लोगों के लिए इस सोमवार विवाह के योग नहीं बन रहे हैं. वहीं विवाहित लोगों के रिश्तों में किसी बात को लेकर भ्रम या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. साथ ही ससुराल पक्ष से भी किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा या बहस होने के आसार हैं.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के विवाहित जातकों के लिए यह सोमवार थोड़ा तनाव से भरा हो सकता है. प्रेमी या जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, जिसके बाद वे कुछ समय के लिए मायके या माता-पिता के घर जाने की बात कह सकते हैं. इससे रिश्ते में अस्थायी तनाव भी बढ़ सकता है.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के विवाहित लोगों के लिए सोमवार का दिन प्रेम और आनंद से भरा रहेगा. शुक्र देव की अनुकंपा से आपको अपने साथी के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी समझ और भी गहरी होगी.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
विवाहित कुंभ राशि के जातक सोमवार को अपने साथी की कमी महसूस कर सकते हैं. आपका पार्टनर किसी जरूरी काम में व्यस्त रहेगा, जिससे एक साथ समय बिताने की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
अविवाहित मीन राशि के लोगों को इस सोमवार जीवनसाथी की तलाश में कोई खास सफलता नहीं मिलेगी. वहीं, विवाहित लोगों के लिए यह दिन बीते हुए तनाव को भुलाकर रिश्ते में नई ऊर्जा भरने का मौका लेकर आएगा. पुराने गिले-शिकवे छोड़कर नए पल बनाने पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 06 Oct 2025 02:29 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal
