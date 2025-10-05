हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Love Rashifal 5 October 2025: रविवार के दिन प्यार में किस राशि को देना होगा इम्तिहान और किसे मिलेगा प्यार? पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 5 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Oct 2025 12:03 AM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 5 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 अक्टूबर 2025 का पंचांग आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि रहने वाली है. इसके अलावा शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, गण्ड योग, वृद्धि योग तैतिल करण और गर करण का भी निर्माण हो रहा है.

नवग्रहों के लिहाज से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है. आइए जानते हैं 5 अक्टूबर 2025 का लव राशिफल मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर हल्का फुल्का तनाव देखने को मिल सकता है. हालांकि इस दौरान संयम रखने से चीजें सही हो जाएंगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ विश्वास भी बढ़ेगा.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन व्यस्तताओं से भरा रहने वाला है. जिसके कारण पार्टनर को भरपूर समय नहीं दे पाएंगे. सिंगल जातकों को प्यार में समझदारी दिखाने की जरूरत है. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के सिंगल जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है. शादी की बात किसी से पक्की हो सकती है. शादीशुदा जातकों के जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन बड़े बदलावों की ओर इशारा कर सकता है. शादीशुदा जातक आज पार्टनर के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल लोग मन ही मन किसी के बारे में सोचकर रोमांटिक ख्यालों का आनंद उठा सकते हैं. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के शादीशुदा जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. घर में किसी का आना हो सकता है. जीवनसाथी के साथ भरपूर समय का आनंद उठाएं.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन रोमांटिक रहने वाला है. पार्टनर के साथ कोजी हो सकते हैं. वहीं, सिंगल जातकों को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में किसी का साथ मिल सकता है. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
5 अक्टूबर का दिन तुला राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से खुशनुमा रहने वाला है. सिंगल जातकों को शादी का रिश्ता आ सकता है. वहीं जिन लोगों की शादी हो चुकी है, वो पार्टनर के साथ दांपत्य सुख का भोग उठाएंगे. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन संयम और धैर्य से भरा रहने वाला है. पार्टनर आपके प्यार का इम्तिहान ले सकता है. इसलिए शांत मन से सोचें. रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दें. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन में मौजूद लोगों को पार्टनर से झूठ बोलने से बचना चाहिए. ये समय अपने रिश्ते में विश्वसनीयता बरकरार बनाए रखने की है. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के सिंगल जातकों को आज के दिन किसी का प्रपोजल मिल सकता है. जल्दबाजी में आकर निर्णय न लें. अगर आपको सच में प्यार की जरूरत है, तो हां जरूर कहें, अन्यथा किसी के साथ धोखा करने से बचें. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के सिंगल जातकों के लिए आज का दिन मिलनसार रहने वाला है. हो सकता है आपको अपना सोलमेट भी मिल जाए. पार्टनर के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 05 Oct 2025 12:03 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal
Embed widget