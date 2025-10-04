हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 4 October 2025: शनिवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी जीत! पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 4 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Oct 2025 12:00 AM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 4 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर महीने की 4 तारीख को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है. इस तारीख पर शूल योग और धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है.

इसके साथ ही शनिवार का दिन होने के कारण ग्रहों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वाले जातकों को आज के दिन अपना सोलमेट मिल सकता है. विवाहित जीवन में दांपत्य सुख का लाभ उठा सकते हैं. पार्टनर से किसी भी तरह की बात को छिपाने से बचें. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातक आज के दिन पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं. पार्टनर के साथ शारीरिक रूप से करीब आ सकते हैं. इस दौरान अपनी भावनाओं पर काबू रखें. सिंगल जातकों को आज उनकी सोलमेट से मुलाकात हो सकती है. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ डिनर डेट का प्लान कर सकते हैं. लव पार्टनर के साथ बाहर आने-जाने से उनके मन में आपके प्रति प्यार गहराएगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ शारीरिक रूप से रोमांटिक पल बिता सकते हैं. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन लकी साबित हो सकता है. आज आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, जिसपर आपको क्रश आ सकता है. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन प्यार के लिहाज से रोमांटिक भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ कॉजी होने का मौका मिलेगा. इस दौरान लव पार्टनर के साथ बिताए गए पल आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक साबित हो सकती है. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह के मध्य शादी का रिश्ता आ सकता है. संभवना है कि, आपको ये रिश्ता पसंद भी आ जाए. रिलेशनशिप में मौजूद लोग पार्टनर की किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन प्यार के लिहाज से खुशनुमा साबित हो सकता है. आज के दिन अपने प्रियतम को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं. यह समय आपके प्यार के लिए लकी रह सकता है. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि के शादीशुदा जातकों के जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. शनिवार के दिन आपको अपनी वाणी को नियंत्रण करने की जरूरत है. पार्टनर के साथ अनबन चल रही है तो प्यार से सुलझाने की कोशिश करें. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के शादीशुदा जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन जाने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं. शादीशुदा जातकों को ससुराल पक्ष से सम्मान मिल सकता है. पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए ये समय अच्छा है. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के विवाहित जातकों को पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है. इस दौरान दांपत्य सुख का भरपूर आनंद उठा सकते हैं. सिंगल लोगों को प्यार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर को गिफ्ट देने से प्यार मजबूत होगा. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के शादीशुदा जातक पार्टनर को कुछ गलत कहने से बचें. आपकी वाणी ही आपको प्यार में विजय और हार दोनों दिला सकती है. लव रिलेशन में मौजूद लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन प्यार के लिहाज से मिलानसार रहने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं. अपनी खुशियों के साथ-साथ पार्टनर की जरूरतों पर भी ध्यान दें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 04 Oct 2025 12:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal
Embed widget