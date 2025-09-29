हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 30 September 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 29 Sep 2025 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: मंगलवार, 30 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए मंगलवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर की ओर से सम्मान की भावना महसूस होगी. हालांकि अपने पार्टनर को समझने जल्दबाजी दिखाने से बचें. रिश्तों में म्चयूरिटी दिखाने की जरूरत है. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहने वाला है. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है. वैवाहिक जीवन में समझदारी दिखाने की जरूरत है. प्रेम जीवन में अनावश्यक मतभेद से बचने की सलाह है.

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रोमांस से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ मन की बात को साझा कर सकते हैं. आपके आकर्षक स्वभाव के कारण पार्टनर का मूड रोमांटिक बन सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस की अधिकता आपके रिश्ते को मजबूत करेगी. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए आज प्यार के सितारे साथ देते नजर आ रहे हैं. प्रेम विवाह में आ रही परेशानियों दूर हो सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर को भावनात्क सपोर्ट की जरूरत महसूस होगी. उनका साथ दें. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से खुशनुमा रहने वाला है. सिंगल लोग किसी नए रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं. अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दें. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. रिश्तों में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने से मन शांत होगा. आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातक आज के दिन पार्टनर के संग ईमानदारी और प्यार से पेश आए. मन में कोई बात है तो पार्टनर के साथ खुलेमन से बातचीत को जारी रखें. सिंगल जातकों का दिन अच्छा रहने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि के जातक प्रेम में छोटी-छोटी कोशिशों के जरिए पार्टनर को खुश करने का काम कर सकते हैं. हालांकि ये उपाय उनके काम भी आ सकती है. मन में चल रही उलझनों से उलझने की जगह संयम से सोचें. पार्टनर के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिल सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल लोगों को किसी खास की याद सता सकती है. प्रेम जीवन में विवाह के योग बन रहे हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. प्रेम में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. आज के दिन प्यार में आपको नई ऊर्जा महसूस हो सकती है. इस दौरान पार्टनर से मन की बात साझा करने से रिश्ते में मजबूती आएगी.

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन प्यार के लिहाज से मंगलमय होने वाला है. प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में आ रही दरार दूर हो सकती हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 30 September 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से नए बदलावों से भरा रहने वाला है. प्रेम जीवन में नई चीजें अनुभव कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 10:09 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
इंडिया
'क्रिकेट मैच की तुलना जंग के मैदान से करना...', पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का तंज
'क्रिकेट मैच की तुलना जंग के मैदान से करना...', पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का तंज
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
जनरल नॉलेज
International Translation Day: इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget