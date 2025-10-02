हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 3 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 02 Oct 2025 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए शुक्रवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से बेहतर जाने वाला है. पार्टनर के साथ गलतफहमियों को दूर करें. प्रेम जीवन में छोटे-मोटे झगड़े होना आम हैं. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ खुले मन से बातचीत करें. आज का दिन आपके रिश्तों को मजबूत करेगा.

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज के दिन वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दें. वैवाहिक जीवन में पार्टनर का समर्थन मिल सकता है, जिससे रिश्ता और अधिक मजबूत होगा.

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. रिश्ते में ईमानदारी के साथ पेश आए. पार्टनर का सम्मान और विश्वास बनाए रखें. 

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों को अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए. पार्टनर का सपोर्ट मुश्किल समय में जरूर बनाए रखें. काम के साथ-साथ पार्टनर को भी समय दें, इससे रिश्ते में स्थिरता आएगी. 

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी से भरा रहने वाला है. पार्टनर के संग भावनाओं में बहने की बजाए समझदारी से निर्णय लीजिए. आज के दिन पार्टनर के संग सच्चाई से पेश आए. 

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि वाले जातकों को आज के दिन थोड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है. पार्टनर पर किसी बात को लेकर शक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो खुले मन से बातचीत करना ही सही होगा. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. 

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर की ओर से सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर का मूड रोमांटिक रहने वाला है. इस दौरान अंतरंग पलों का आनंद उठा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. 

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन प्यार के लिहाज से मिलनसार रहने वाला है. पार्टनर के साथ डेट पर जाने का मन बना सकते हैं. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी.

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातक आज किसी बात को लेकर चिंतिंत नजर आ सकते हैं. इस दौरान पार्टनर के भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. रिश्तों में उतार-चढ़ाव की स्थिति से घबराए नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करें. 

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहतरीन जाने वाला है. पार्टनर की किसी बात का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा. रिश्तों में जल्दबाजी दिखाने से बचें.

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए. किसी भी तरह का गलत व्यवहार आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है.

Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार के दिन किन राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता और किन्हें मिलेगी हार! पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से खुशनुमा रहने वाला है. पार्टनर के संग बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं. अपने रिश्ते में स्थिरता बनाए रखें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 02 Oct 2025 09:59 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल, भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल, भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
नौकरी
DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई
DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
हेल्थ
Bitter Melon Leaves: लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget