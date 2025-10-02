Aaj Ka Love Rashifal 3 October 2025: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए शुक्रवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से बेहतर जाने वाला है. पार्टनर के साथ गलतफहमियों को दूर करें. प्रेम जीवन में छोटे-मोटे झगड़े होना आम हैं. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ खुले मन से बातचीत करें. आज का दिन आपके रिश्तों को मजबूत करेगा.



वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज के दिन वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दें. वैवाहिक जीवन में पार्टनर का समर्थन मिल सकता है, जिससे रिश्ता और अधिक मजबूत होगा.



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. रिश्ते में ईमानदारी के साथ पेश आए. पार्टनर का सम्मान और विश्वास बनाए रखें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए. पार्टनर का सपोर्ट मुश्किल समय में जरूर बनाए रखें. काम के साथ-साथ पार्टनर को भी समय दें, इससे रिश्ते में स्थिरता आएगी.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी से भरा रहने वाला है. पार्टनर के संग भावनाओं में बहने की बजाए समझदारी से निर्णय लीजिए. आज के दिन पार्टनर के संग सच्चाई से पेश आए.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि वाले जातकों को आज के दिन थोड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है. पार्टनर पर किसी बात को लेकर शक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो खुले मन से बातचीत करना ही सही होगा. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर की ओर से सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर का मूड रोमांटिक रहने वाला है. इस दौरान अंतरंग पलों का आनंद उठा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन प्यार के लिहाज से मिलनसार रहने वाला है. पार्टनर के साथ डेट पर जाने का मन बना सकते हैं. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातक आज किसी बात को लेकर चिंतिंत नजर आ सकते हैं. इस दौरान पार्टनर के भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. रिश्तों में उतार-चढ़ाव की स्थिति से घबराए नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करें.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहतरीन जाने वाला है. पार्टनर की किसी बात का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा. रिश्तों में जल्दबाजी दिखाने से बचें.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए. किसी भी तरह का गलत व्यवहार आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से खुशनुमा रहने वाला है. पार्टनर के संग बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं. अपने रिश्ते में स्थिरता बनाए रखें.

