Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: रविवार, 28 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए रविवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. सिंगल लोग आज किसी खास के साथ डेट पर जाने की योजन बना सकते हैं.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन प्यार के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. किसी भी बात को लेकर पार्टनर से अनबन की स्थिति में न आए. प्रेम संबंधों में सौहर्द बनाए रखें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए. वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मकता से भरा रहने वाला है.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातक आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. यह समय आपके लिए सबसे यादगार पल साबित हो सकता है. रोमांटिक समय को बर्बाद न जाने दें. जितना हो सके पार्टनर को स्पेशल फील कराएं.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातक आज के दिन पार्टनर के साथ भविष्य की योजना को साकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं. आज के दिन आप अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि, पार्टनर के प्रति किसी भी तरह की गलतफहमी न पाले. किसी बात को लेकर अनबन या रिश्तों में खटास चल रही है, बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से रोमांटिक भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातकों को सलाह है कि पार्टनर का सम्मान करें. किसी बात को लेकर टेंशन फील कर रहे हैं, तो पार्टनर को भावनात्मक सपोर्ट करें. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा जाएगा. रिलेशनशिप में मौजूद लोग अपने रिश्ते को शादी की ओर ले जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. किसी बात को लेकर पार्टनर से अनबन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातक आज के दिन भावनाओं पर काबू रखें. पार्टनर के साथ प्यार की नौंक झोक देखने को मिल सकती है. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.