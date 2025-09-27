हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 28 September 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 27 Sep 2025 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: रविवार, 28 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए रविवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. सिंगल लोग आज किसी खास के साथ डेट पर जाने की योजन बना सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन प्यार के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. किसी भी बात को लेकर पार्टनर से अनबन की स्थिति में न आए. प्रेम संबंधों में सौहर्द बनाए रखें. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए. वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मकता से भरा रहने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातक आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. यह समय आपके लिए सबसे यादगार पल साबित हो सकता है. रोमांटिक समय को बर्बाद न जाने दें. जितना हो सके पार्टनर को स्पेशल फील कराएं.

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातक आज के दिन पार्टनर के साथ भविष्य की योजना को साकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं. आज के दिन आप अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि, पार्टनर के प्रति किसी भी तरह की गलतफहमी न पाले. किसी बात को लेकर अनबन या रिश्तों में खटास चल रही है, बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से रोमांटिक भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातकों को सलाह है कि पार्टनर का सम्मान करें. किसी बात को लेकर टेंशन फील कर रहे हैं, तो पार्टनर को भावनात्मक सपोर्ट करें. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा जाएगा. रिलेशनशिप में मौजूद लोग अपने रिश्ते को शादी की ओर ले जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. किसी बात को लेकर पार्टनर से अनबन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 28 September 2025: 28 सितंबर को किन राशियों पर बरसेगा प्यार, किसका होगा ब्रेकअप? पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातक आज के दिन भावनाओं पर काबू रखें. पार्टनर के साथ प्यार की नौंक झोक देखने को मिल सकती है. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
