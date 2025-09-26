हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 27 September 2025: प्यार के लिहाज से शनिवार का दिन किस के लकी और किसके लिए अनलकी! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 27 September 2025: प्यार के लिहाज से शनिवार का दिन किस के लकी और किसके लिए अनलकी! पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 27 September 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Sep 2025 11:31 PM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 27 September 2025: शनिवार, 27 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए शनिवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से उत्साह भरा रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ आज के दिन रोमांटिक पल बीता सकते हैं. इस दौरान पार्टनर का भावनात्मक सपोर्ट बनाए रखें. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन प्यार के लिहाज से खुशनुमा रह सकता है. जीवनसाथी को सरप्राइज देने के लिए शॉपिंग पर जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में प्यार बना रहेगा. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन अच्छा रहने वाला है. कामकाज के साथ लव लाइफ को भी बैलेंस करके चलेंगे. पार्टनर आपके प्रति प्यार का इजहार कर सकता है. उनका सम्मान करें. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में संयम बरतनें की जरूरत है. पार्टनर के प्रति किसी भी तरह से गलत पेश न आए. अगर आप उनकी बातों से सहमत न हो तो इसे प्यार से समझाने की कोशिश करें. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातक आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान पार्टनर के साथ बिताया गया पल आपके रिश्तों में मजबूती और गहराई लाएगा. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातक शनिवार के दिन पार्टनर से किसी भी बात को लेकर लड़ने झगड़ने से बचें. अपने रिश्तों में सामंजस्य और संयम स्थापित करने की कोशिश करें. सिंगल लोगों को प्यार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातकों को आज के दिन प्यार को लेकर यही सलाह है कि जरूरत से ज्यादा जजबाती न बनें. प्रेम जीवन के साथ निजी जीवन पर भी ध्यान केंद्रित करें. सिंगल लोगों की मुलाकात क्रश से हो सकती है. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
आज के दिन पार्टनर से किसी बात को लेकर अनबन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. अपनी भावनाओं को काबू में रखें. पार्टनर के साथ ऐसी स्थिति सामने आती है तो बातचीत को संयम से करें. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातकों को आज के दिन प्यार को लेकर यही सलाह है कि काम के साथ पार्टनर को भी समय दें. वैवाहिक जीवन में प्यार में उन्नति होगी. सिंगल लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है. पार्टनर के साथ खुशनुमा समय गुजर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. आज के दिन सिंगल लोगों को किसी की याद सता सकती है. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिता सकते हैं. इस दौरान उन्हें भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करें. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातकों को आज के दिन प्रेम जीवन के लिए यही सलाह है कि, अपनी भावनाओं को काबू में रखें. कोई भी ऐसी बात पार्टनर से कहने से बचें, जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 26 Sep 2025 11:31 PM (IST)
