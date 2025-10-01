Aaj Ka Love Rashifal 2 October 2025: गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए गुरुवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर काम में व्यस्त होने के कारण आपको समय नहीं दे पाएगा, जिस वजह से रिश्तों में अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. आज के दिन आपको यही सलाह है कि, पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए. सिंगल लोगों धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रह सकते हैं.



वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन प्यार के लिगाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिल सकता है. घर परिवार में अपने रिश्तें का ऐलान कर सकते हैं. वृषभ राशि के सिंगल जातकों को आज के दिन किसी खास की कमी महसूस हो सकती है.



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहतर जाने वाला है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. रिश्तों में मिठास के साथ समांजस्य स्थापित करने की कोशिश करें. सिंगल जातक आज के दिन परिवारवालों के साथ समय मनोरंजक समय बीता सकते हैं.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के जातक आज पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं. यह समय आपके रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा. विवाहित लोग पत्नी बच्चों के साथ दशहरा का लुफ्त उठा सकते हैं.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के विवाहित जातकों के लिए आज का दिन खर्चों से भरा रहने वाला है. पार्टनर की ओर से गिफ्ट की मांग की जा सकती है. प्रेम जीवन में मौजूद लोग पार्टनर के साथ आज के दिन अच्छा समय बीता सकते हैं. पार्टनर का रोमांटिक मूड रहेगा.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. इस दौरान पार्टनर को अपनी बातों से हर्ट करने से बचें. सिंगल लोग आज सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से मुलाकात कर सकते हैं.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के विवाहित जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. दशहरा के मौके पर परिजनों के साथ सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा. इस दौरान घर का वातावरण हंसमुख रह सकता है. सिंगल जातक आज के दिन किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. पार्टनर को तंग करने में मजा उठा सकते हैं. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है. शादीशुदा लोग लंबे समय के बाद दांपत्य सुख का लाभ उठा सकते हैं.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के लिए गुरुवार का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर को आज के दिन सरप्राइज दे सकते हैं. विवाहित जातकों को भी आज के दिन जीवनसाथी के प्रति प्यार की भावना उमड़ सकती है. सिंगल लोगों को प्यार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. विवाहित जातक जीवनसाथी के प्रति प्रेम की भावना जाहिर कर सकते हैं. सिंगल लोग आज के दिन किसी खास से मुलाकात कर सकते हैं, जो उन्हें काफी पसंद आ सकता है.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. जो लोग किसी रिलेशनशिप में मौजूद हैं, उनके प्यार में गहराई बढ़ेगी. पार्टनर आपके प्रति पोजेसिव हो सकता है. एक अच्छे रिश्ते को नजरअंदाज करने से बचें.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि, जीवनसाथी के प्रति अच्छा बर्ताव करें. चेहरे की सुंदरता के पीछे भागने की बजाए मन की गहराई में उतरने की कोशिश करें. शादीशुदा जातक पार्टनर के मन की बात समझ सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.